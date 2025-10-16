Люди повідомляють про це на спеціальному сервісі Downdetector. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Ютуб впав уночі 16 жовтня: що сталося?

Близько 2 – 3 годин ночі 16 жовтня 2025 року на платформі YouTube стався, схоже, глобальний технічний збій. Він зачепив сотні тисяч користувачів у різних країнах, про що свідчать скарги на спеціальних сервісах.

Ці масові скарги на проблеми стосуються різного. Люди не можуть переглядати відео, бачать повідомлення про помилки на десктопі та у додатках.​ Відео несподівано обриваються, або взагалі відсутній до них доступ.

За даними сервісу Downdetector, понад 200 тисяч користувачів у США і Європі вже повідомили про те, що сторінки ютубу не завантажуються. Географія скарг зачіпає також Азії та Латинську Америку.

Є проблеми також і у пов'язаних продуктів, як-от YouTube Music і YouTube Kids. Причини збою наразі не відомі. Технічні команди працюють над відновленням доступу.​

Стався різкий стрибок скарг на роботу ютубу / Скриншот із сайту Downdetector

Коли востаннє були збої на великих онлайн-платформах?

Зауважимо, подібні масові інциденти на ютубі трапляються нечасто. Але масштаб цього суттєвий. Раніше таке було: