Люди повідомляють про це на спеціальному сервісі Downdetector. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Ютуб впав уночі 16 жовтня: що сталося?
Близько 2 – 3 годин ночі 16 жовтня 2025 року на платформі YouTube стався, схоже, глобальний технічний збій. Він зачепив сотні тисяч користувачів у різних країнах, про що свідчать скарги на спеціальних сервісах.
Ці масові скарги на проблеми стосуються різного. Люди не можуть переглядати відео, бачать повідомлення про помилки на десктопі та у додатках. Відео несподівано обриваються, або взагалі відсутній до них доступ.
За даними сервісу Downdetector, понад 200 тисяч користувачів у США і Європі вже повідомили про те, що сторінки ютубу не завантажуються. Географія скарг зачіпає також Азії та Латинську Америку.
Є проблеми також і у пов'язаних продуктів, як-от YouTube Music і YouTube Kids. Причини збою наразі не відомі. Технічні команди працюють над відновленням доступу.
Стався різкий стрибок скарг на роботу ютубу / Скриншот із сайту Downdetector
Коли востаннє були збої на великих онлайн-платформах?
Зауважимо, подібні масові інциденти на ютубі трапляються нечасто. Але масштаб цього суттєвий. Раніше таке було:
4 вересня 2025 року. Google-сервіси у Східній Європі збоїли через проблеми в регіональних дата-центрах. Постраждали понад 30 країн, найбільше Болгарія, Греція, Сербія, Румунія, Нідерланди та частково Німеччина.
12 червня 2025 року. Тоді глобальний збій порушив роботу понад 50 онлайн-платформ, серед них Spotify, Discord, Google Meet, Gmail та Twitch. Причиною став технічний збій у датацентрах Google.
11 грудня 2024 року. Тоді на Meta-платформи (Facebook, Instagram, Messenger та WhatsApp) зник доступ до застосунків приблизно на дві години через технічну несправність на серверах.