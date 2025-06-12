Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сервіс Downdetector.

Що відомо про збій у роботі Google та інших сервісів

Згідно з данними Downdetector, користувачі скаржаться на збої у більшості популярних застосунках та сервісах.

Найбільше репортів через погану роботу зафіксовано у Google, Google Cloud, Discord.

Значні проблеми й у Twitch, Amazon, Cloudflare, Youtube, Google Drive, Instagram, Facebook, Azure. На графіках видно проблеми у роботі й інших сервісів, хоча меншого масштабу.

Зазначається, що сервіси час від часу "виснуть", хоча і продовжують працювати.