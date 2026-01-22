YouTube продовжує інтегрувати штучний інтелект у процес створення контенту. Генеральний директор платформи Ніл Мохан оголосив, що вже цього року автори зможуть створювати Shorts із використанням власної AI-"копії" – без необхідності записувати реальне відео. Про це пише Cnet.

Навіщо YouTube додає AI-образи авторам?

За словами Мохана, нові інструменти дозволять не лише генерувати відео з цифровим образом автора, а й створювати ігри за текстовим описом та експериментувати з музикою. Він наголосив, що YouTube розглядає штучний інтелект як засіб творчого самовираження, а не як заміну людської креативності.

Формат Shorts залишається ключовим для платформи – короткі відео щодня набирають близько 200 млрд переглядів. Водночас YouTube поки не розкриває, як саме новий AI-інструмент буде інтегрований у наявну екосистему Shorts.

Розвиток AI-функцій відбувається на тлі конкуренції з TikTok. У вересні Google оголосила про інтеграцію генеративної моделі Veo 3 у YouTube Shorts, що дозволило створювати AI-відео без участі реальних зйомок.

Як пише Techcrunch, попри відкритість до нових технологій, YouTube обмежує використання чужих образів. Платформа вже запровадила систему розпізнавання облич і голосів, яка має запобігати несанкціонованому копіюванню зовнішності або голосу інших авторів.

Окрему увагу компанія приділяє боротьбі з дипфейками та низькоякісним AI-контентом. Мохан визнає, що відрізнити реальне відео від згенерованого стає дедалі складніше, особливо коли йдеться про маніпулятивні ролики. Для цього YouTube посилює механізми модерації, спираючись на вже наявні системи протидії спаму, клікбейту та повторюваному контенту.