Роботи розміром із комаху вже вміють зависати, робити сальто й обминати перешкоди. Інженери вважають, що вже скоро така машина зможе вилетіти з лабораторії й літати самостійно.

Мікроробот, який дедалі краще літає

У лабораторії м'якої та мікророботики Массачусетського технологічного інституту (MIT) робот SoftFly, трохи більший за поштову марку, зависає на тонкій страхувальній нитці. Він має чотири пластикові крила, які рухають м'які штучні м'язи, і тягне за собою мідний шнур живлення. Досвідчений інженер збирає такий апарат приблизно тиждень. Остання версія з бортовим мікроконтролером і сенсорами важить 1,29 грама. Над подібними машинами працюють багато інших університетів та приватних компаній, зокрема у Гарварді та Китаї, пише Science.

Керівник лабораторії вважає, що галузь підійшла до переломного моменту.

Спільнота справді досягла, як мені здається, моменту сингулярності,

– прокоментував інженер-фізик Юфен "Кевін" Чен з MIT.

За його прогнозом, упродовж двох років повністю автономний літальний робот розміром із комаху зможе вперше полетіти за межами лабораторії.

Як усе починалося

Перші спроби датують 1970-ми роками. Тоді інженери ЦРУ створили Insectothopter у формі бабки з розмахом крил 9 сантиметрів і вагою 1 грам. Завдяки мініатюрному газовому двигуну він пролітав 200 метрів, але навіть легкий боковий вітер збивав його з курсу.

Наприкінці 1990-х ідею відродило американське агентство DARPA. Інженер Рональд Фірінг з Каліфорнійського університету в Берклі взявся будувати механічну муху з карбонового каркаса та полімерних крил. Крила приводили в рух п'єзоелектричні актуатори, тобто тонкі керамічні смужки, які стискаються й розтягуються від електрики. Але за п'ять років робот так і не злетів: крила не створювали достатньої підіймальної сили.

Проблему вирішив 2007 року його колишній студент Роберт Вуд. У Гарвардській лабораторії мікророботики він створив RoboBee вагою 60 міліграмів, крила якого оберталися пасивно. Це зменшило вагу й потребу в енергії. 2013 року робот здійснив перший керований політ.

Чому мікророботи такі вразливі

П'єзоелементи крихкі: навіть невеликий удар виводить апарат з ладу. Тому гарвардська команда перейшла на діелектричні еластомери, м'які м'язи з гнучкого полімеру. Роботи з ними влітали в стіни, падали, стикалися в повітрі й літали далі. 2023 року команда Чена створила актуатори, які працювали навіть після кількох проколів скловолокнистими голками.

Спершу SoftFly тримався в повітрі близько 20 секунд, поки ламалися шарніри крил. Компактна конструкція у вигляді вертушки збільшила політ приблизно до 30 хвилин. Тепер слабке місце – сам актуатор, який міняють лезом, і Чен порівнює це з пересадкою серця.

Програмісти додали до апарата контролер, який оберігає траєкторію в "трубі" допустимих відхилень, і нейромережу за мотивами нервової системи плодової мушки. Така версія летіла майже вп'ятеро швидше й прискорювалася вдвічі різкіше за наявні мікророботи. Вона також зробила 10 сальто поспіль за 11 секунд. Нещодавно в Science Robotics команда описала версію з "мозком" і сенсорами на борту. Науковці керували нею джойстиком від Xbox і посадили на соняшник.

Шнур живлення: головна проблема

Найменші комерційні батареї досі важчі, ніж сам мікроробот. Команда Саєра Фуллера з Вашингтонського університету 2018 року живила апарат лазером через сонячну панель, але промінь був би небезпечним для очей. Гарвардський X-Wing 2019 року обходився без лазера, проте його сонячним панелям потрібне світло втричі яскравіше за Сонце.

Торік у Nature Communications дослідники з Національного університету оборонних технологій Китаю описали FVW-Fly. Він важить менше за 1 грам і тримався в повітрі рекордні 4 хвилини на літієвій батареї масою 350 міліграмів. Це "велика віха", вважає постдок Гарварду Еліо Чаллітa.

Коли апарат уперше здійснив тривалий політ без шнура, уся команда раділа,

– розповів провідний автор дослідження Лу Сян.

Прямого керування напрямком польоту в робота поки немає, а стабілізатор у вигляді повітряної кульки не дає йому пролазити у вузькі щілини.

Для чого це потрібно

Такі машини могли б шпигувати, запилювати рослини й шукати людей під завалами. Гарвардські вчені також хочуть із їхньою допомогою вивчати походження польоту комах, адже вимерлу комаху не воскресити, а робота можна. Чен більше зосереджений на практичному застосуванні й визнає, що в чомусь роботи ніколи не зрівняються з живими комахами.