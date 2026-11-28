Микроробот, который летает все лучше и лучше

В лаборатории мягкой и микророботики Массачусетского технологического института (MIT) робот SoftFly, размером чуть больше почтовой марки, зависает на тонкой страховочной нити. У него четыре пластиковых крыла, которые приводятся в движение мягкими искусственными мышцами, и он тянет за собой медный шнур питания. Опытный инженер собирает такой аппарат примерно неделю. Последняя версия с бортовым микроконтроллером и датчиками весит 1,29 грамма. Над подобными устройствами работают многие другие университеты и частные компании, в частности в Гарварде и Китае, пишет Science.

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Руководитель лаборатории считает, что отрасль подошла к переломному моменту.

Сообщество действительно достигло, как мне кажется, переломного момента– прокомментировал инженер-физик Юфэн "Кевин" Чен из MIT.

По его прогнозу, в течение двух лет полностью автономный летательный робот размером с насекомое сможет впервые вылететь за пределы лаборатории.

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Как все начиналось

Первые попытки датируются 1970-ми годами. Тогда инженеры ЦРУ создали Insectothopter в форме стрекозы с размахом крыльев 9 сантиметров и весом 1 грамм. Благодаря миниатюрному газовому двигателю он пролетал 200 метров, но даже легкий боковой ветер сбивал его с курса.

В конце 1990-х эту идею возродило американское агентство DARPA. Инженер Рональд Фиринг из Калифорнийского университета в Беркли взялся за создание механической мухи из углеродного каркаса и полимерных крыльев. Крылья приводились в движение пьезоэлектрическими актуаторами, то есть тонкими керамическими полосками, которые сжимаются и растягиваются под действием электричества. Но за пять лет робот так и не взлетел: крылья не создавали достаточной подъемной силы.

Проблему решил в 2007 году его бывший студент Роберт Вуд. В Гарвардской лаборатории микророботики он создал RoboBee весом 60 миллиграммов, крылья которого вращались пассивно. Это снизило вес и потребность в энергии. В 2013 году робот совершил первый управляемый полет.

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Почему микророботы такие уязвимые

Пьезоэлементы хрупкие: даже небольшой удар выводит аппарат из строя. Поэтому гарвардская команда перешла на диэлектрические эластомеры – мягкие мышцы из гибкого полимера. Роботы с ними врезались в стены, падали, сталкивались в воздухе и продолжали лететь. В 2023 году команда Чена создала приводы, которые работали даже после нескольких проколов стекловолоконными иглами.

Сначала SoftFly держался в воздухе около 20 секунд, пока не ломались шарниры крыльев. Компактная конструкция в виде вертушки увеличила время полета примерно до 30 минут. Теперь слабое место – сам актуатор, который заменяют лезвием, и Чен сравнивает это с пересадкой сердца.

Программисты добавили к аппарату контроллер, который удерживает траекторию в "трубе" допустимых отклонений, и нейросеть, построенную по образцу нервной системы плодовой мушки. Такая версия летела почти в пять раз быстрее и ускорялась в два раза резче, чем существующие микророботы. Она также совершила 10 сальто подряд за 11 секунд. Недавно в журнале Science Robotics команда описала версию с "мозгом" и датчиками на борту. Ученые управляли ею с помощью джойстика от Xbox и посадили на подсолнечник.

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Шнур питания: главная проблема

Самые маленькие коммерческие батареи до сих пор тяжелее, чем сам микроробот. Команда Сайера Фуллера из Вашингтонского университета в 2018 году питала аппарат лазером через солнечную панель, но луч был бы опасен для глаз. Гарвардский X-Wing в 2019 году обходился без лазера, однако его солнечным панелям требовался свет, в три раза ярче солнечного.

В прошлом году в Nature Communications исследователи из Национального университета оборонных технологий Китая описали FVW-Fly. Он весит менее 1 грамма и продержался в воздухе рекордные 4 минуты на литиевой батарее массой 350 миллиграммов. Это "большая веха", считает постдок Гарварда Элио Чаллита.

Когда аппарат впервые совершил длительный полет без шнура, вся команда ликовала– рассказал ведущий автор исследования Лу Сян.

Прямого управления направлением полета у робота пока нет, а стабилизатор в виде воздушного шарика не дает ему пролезать в узкие щели.

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Почему это нужно

Такие машины могли бы шпионить, опылять растения и искать людей под завалами. Гарвардские ученые также хотят с их помощью изучать происхождение полета насекомых, ведь вымершее насекомое не воскресить, а робота можно. Чен больше сосредоточен на практическом применении и признает, что по какому-то поводу роботы никогда не сравнятся с живыми насекомыми.