Мікроробот, який дедалі краще літає

У лабораторії м'якої та мікророботики Массачусетського технологічного інституту (MIT) робот SoftFly, трохи більший за поштову марку, зависає на тонкій страхувальній нитці. Він має чотири пластикові крила, які рухають м'які штучні м'язи, і тягне за собою мідний шнур живлення. Досвідчений інженер збирає такий апарат приблизно тиждень. Остання версія з бортовим мікроконтролером і сенсорами важить 1,29 грама. Над подібними машинами працюють багато інших університетів та приватних компаній, зокрема у Гарварді та Китаї, пише Science.

Adv

Керівник лабораторії вважає, що галузь підійшла до переломного моменту.

Спільнота справді досягла, як мені здається, моменту сингулярності– прокоментував інженер-фізик Юфен "Кевін" Чен з MIT.

За його прогнозом, упродовж двох років повністю автономний літальний робот розміром із комаху зможе вперше полетіти за межами лабораторії.

Реклама

Як усе починалося

Перші спроби датують 1970-ми роками. Тоді інженери ЦРУ створили Insectothopter у формі бабки з розмахом крил 9 сантиметрів і вагою 1 грам. Завдяки мініатюрному газовому двигуну він пролітав 200 метрів, але навіть легкий боковий вітер збивав його з курсу.

Наприкінці 1990-х ідею відродило американське агентство DARPA. Інженер Рональд Фірінг з Каліфорнійського університету в Берклі взявся будувати механічну муху з карбонового каркаса та полімерних крил. Крила приводили в рух п'єзоелектричні актуатори, тобто тонкі керамічні смужки, які стискаються й розтягуються від електрики. Але за п'ять років робот так і не злетів: крила не створювали достатньої підіймальної сили.

Проблему вирішив 2007 року його колишній студент Роберт Вуд. У Гарвардській лабораторії мікророботики він створив RoboBee вагою 60 міліграмів, крила якого оберталися пасивно. Це зменшило вагу й потребу в енергії. 2013 року робот здійснив перший керований політ.

Реклама

Чому мікророботи такі вразливі

П'єзоелементи крихкі: навіть невеликий удар виводить апарат з ладу. Тому гарвардська команда перейшла на діелектричні еластомери, м'які м'язи з гнучкого полімеру. Роботи з ними влітали в стіни, падали, стикалися в повітрі й літали далі. 2023 року команда Чена створила актуатори, які працювали навіть після кількох проколів скловолокнистими голками.

Спершу SoftFly тримався в повітрі близько 20 секунд, поки ламалися шарніри крил. Компактна конструкція у вигляді вертушки збільшила політ приблизно до 30 хвилин. Тепер слабке місце – сам актуатор, який міняють лезом, і Чен порівнює це з пересадкою серця.

Програмісти додали до апарата контролер, який оберігає траєкторію в "трубі" допустимих відхилень, і нейромережу за мотивами нервової системи плодової мушки. Така версія летіла майже вп'ятеро швидше й прискорювалася вдвічі різкіше за наявні мікророботи. Вона також зробила 10 сальто поспіль за 11 секунд. Нещодавно в Science Robotics команда описала версію з "мозком" і сенсорами на борту. Науковці керували нею джойстиком від Xbox і посадили на соняшник.

Реклама

Шнур живлення: головна проблема

Найменші комерційні батареї досі важчі, ніж сам мікроробот. Команда Саєра Фуллера з Вашингтонського університету 2018 року живила апарат лазером через сонячну панель, але промінь був би небезпечним для очей. Гарвардський X-Wing 2019 року обходився без лазера, проте його сонячним панелям потрібне світло втричі яскравіше за Сонце.

Торік у Nature Communications дослідники з Національного університету оборонних технологій Китаю описали FVW-Fly. Він важить менше за 1 грам і тримався в повітрі рекордні 4 хвилини на літієвій батареї масою 350 міліграмів. Це "велика віха", вважає постдок Гарварду Еліо Чаллітa.

Коли апарат уперше здійснив тривалий політ без шнура, уся команда раділа– розповів провідний автор дослідження Лу Сян.

Прямого керування напрямком польоту в робота поки немає, а стабілізатор у вигляді повітряної кульки не дає йому пролазити у вузькі щілини.

Реклама

Для чого це потрібно

Такі машини могли б шпигувати, запилювати рослини й шукати людей під завалами. Гарвардські вчені також хочуть із їхньою допомогою вивчати походження польоту комах, адже вимерлу комаху не воскресити, а робота можна. Чен більше зосереджений на практичному застосуванні й визнає, що в чомусь роботи ніколи не зрівняються з живими комахами.