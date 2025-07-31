Увечері 31 липня користувачі Telegram почали повідомляти про збої в роботі месенджера. Через це не працювало багато функцій соціальної мережі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Downdetector.

До теми Що робити, якщо зламали Telegram: детальна інструкція з порятунку акаунта

Що відомо про збої в роботі Telegram?

На сайті Downdetector можна побачити, що за останній час було щонайменше 616 звітів про збій у роботі Telegram з 22 години 31 липня.



Збій у роботі Telegram 31 липня / Скриншот з сайту Downdetector

За даними користувачів соціальної мережі, у месенджері не надсилаються повідомлення, функції відповідають із затримкою, а деякі елементи взагалі не завантажуються.

Проблеми фіксують у різних країнах, включно з Україною.

Також збої в роботі Telegram фіксують і в Росії. За даними пропагандистських ЗМІ, налічується понад 3,6 тисячі скарг.

Наразі представники соціальної мережі нічого не писали про збої та складнощі у роботі Telegram по світу, а також про причини цього.