У роботі Telegram фіксують збої: на що скаржаться користувачі
- 31 липня користувачі Telegram повідомляли про збої в роботі месенджера, зокрема, не надсилаються повідомлення та функції відповідають із затримкою.
- Збої фіксують у різних країнах, включно з Україною та Росією. Зареєстровано понад 3,6 тисячі скарг.
Увечері 31 липня користувачі Telegram почали повідомляти про збої в роботі месенджера. Через це не працювало багато функцій соціальної мережі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Downdetector.
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Що відомо про збої в роботі Telegram?
На сайті Downdetector можна побачити, що за останній час було щонайменше 616 звітів про збій у роботі Telegram з 22 години 31 липня.
Збій у роботі Telegram 31 липня / Скриншот з сайту Downdetector
За даними користувачів соціальної мережі, у месенджері не надсилаються повідомлення, функції відповідають із затримкою, а деякі елементи взагалі не завантажуються.
Проблеми фіксують у різних країнах, включно з Україною.
Також збої в роботі Telegram фіксують і в Росії. За даними пропагандистських ЗМІ, налічується понад 3,6 тисячі скарг.
Наразі представники соціальної мережі нічого не писали про збої та складнощі у роботі Telegram по світу, а також про причини цього.