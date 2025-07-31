Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Downdetector.

К теме Что делать, если взломали Telegram: подробная инструкция по спасению аккаунта

Что известно о сбоях в работе Telegram?

На сайте Downdetector можно увидеть, что за последнее время было по меньшей мере 616 отчетов о сбое в работе Telegram с 22 часов 31 июля.



Сбой в работе Telegram 31 июля / Скриншот с сайта Downdetector

По данным пользователей социальной сети, в мессенджере не отправляются сообщения, функции отвечают с задержкой, а некоторые элементы вообще не загружаются.

Проблемы фиксируют в разных странах, включая Украину.

Также сбои в работе Telegram фиксируют и в России. По данным пропагандистских СМИ, насчитывается более 3,6 тысячи жалоб.

Сейчас представители социальной сети ничего не писали о сбоях и сложностях в работе Telegram по миру, а также о причинах этого.