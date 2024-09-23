Російські ритейлери розпочали попередній продаж iPhone 16, попри заборону Apple на експорт

Російські ритейлери почали приймати попередні замовлення на новий iPhone 16 від Apple в обхід заборони компанії на експорт до країни. Попри обмеження, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, споживачі в Росії можуть оформити попереднє замовлення на нові пристрої, хоча і за значно вищими цінами, ніж у Сполучених Штатах.

Два провідних російських ритейлера техніки, "М.Відео-Ельдорадо" та оператор мобільного зв'язку МТС, оголосили в четвер, що вони першими в Росії представили iPhone 16 від Apple, повідомляє Reuters. У "М.Відео" заявили, що поставки почнуться наступного тижня, а в МТС зазначили, що фізичні продажі розпочнуться найближчим часом.

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У березні 2022 року Apple припинила продажі своєї продукції в Росії, а також сервісів, таких як Apple Pay, у відповідь на дії Москви в Україні. Це узгоджується із західними санкціями, спрямованими на обмеження експорту технологій до Росії. Apple ще не прокоментувала попередні продажі в Росії, і залишається незрозумілим, як саме iPhone потрапляють до країни.

Споживачі в Росії будуть платити за новий iPhone 16 з націнкою. "М.Відео" вказав ціни від 112999 рублів (1225 доларів) за версію на 128 ГБ, що на понад 400 доларів більше, ніж ціна в США – 799 доларів.

Топова модель iPhone 16 Pro Max з 1 ТБ пам'яті доступна для попереднього замовлення за ціною 249999 рублів (2710 доларів), порівняно з 1599 доларів у США. МТС, тим часом встановив дещо вищу ціну на пристрої і вимагає внести 25 000 рублів передоплати для попереднього замовлення.

Очікується, що нові iPhone потраплять до Росії через паралельний або "сірий" імпорт – схему, схвалену російським урядом, яка дозволяє продавати товари компаній, що пішли з російського ринку, через неофіційні канали.

Як iPhone потрапили до Росії

Ці товари зазвичай надходять через країни, які не запровадили санкції проти Росії, такі як Туреччина, Казахстан, Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати.

Хоча точний маршрут постачання нових iPhone залишається незрозумілим, ця система паралельного імпорту підкреслює труднощі, з якими стикаються такі компанії, як Apple, у контролі над своїми ланцюгами поставок після виходу з Росії.

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Західні бренди та технології залишаються популярними в цій країні попри те, що, наприклад у Кремлі наказали своїм чиновникам припинити використання iPhone, посилаючись на міркування безпеки та стверджуючи, що західні спецслужби скомпрометували ці пристрої.