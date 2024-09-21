Про це повідомили в Державній митній службі. Також показали відповідні фото вилучених IPhone 16 pro max.

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Перший випадок контрабанди IPhone 16 серії

У пункті пропуску "Порубне – Сірет" громадянка України спробувала незаконно перемістити на територію нашої держави два IPhone 16 pro max, без декларування їх митному органу.

Гаджети вилучені. Орієнтовна вартість товарів складає понад 160 тисяч гривень,

– наголосили в Державній митній службі.

Додали, що за цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 Митного Кодексу України. До речі, це перший зафіксований в Україні випадок контрабанди IPhone 16 pro max.

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Митники запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 серії / Фото Державної митної служби