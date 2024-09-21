Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. Также показали соответствующие фото изъятых IPhone 16 pro max.

Читайте также На границе Украины задержали десятки iPhone 15 на почти 3 миллиона гривен

Первый случай контрабанды IPhone 16 серии

В пункте пропуска "Порубное – Сирет" гражданка Украины попыталась незаконно переместить на территорию нашего государства два IPhone 16 pro max, без декларирования их таможенному органу.

Гаджеты изъяты. Ориентировочная стоимость товаров составляет более 160 тысяч гривен,

– отметили в Государственной таможенной службе.

Добавили, что по данному факту таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по части 2 статьи 471 Таможенного Кодекса Украины. Кстати, это первый зафиксированный в Украине случай контрабанды IPhone 16 pro max.

Смотрите также 5 функций iPhone 16 Pro, которые уже давно есть в телефонах на Android

Таможенники предотвратили первый случай контрабанды IPhone 16 серии / Фото Государственной таможенной службы