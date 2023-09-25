Українські прикордонники зафіксували чотири спроби незаконно провезти через кордон Apple iPhone 15. Техніку на майже 2,8 мільйона гривень вилучили.

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Прикордонники затримали зловмисників на трьох пунктах пропуску

Ґаджети спробували провезти через пункти пропуску "Рава-Руська" та "Шегині" Львівської області та через пункт пропуску "Порубне" на Буковині.

Зокрема, на пункті пропуску "Рава-Руська" 25 вересня зі смартфонами зупинили 32-річного українця на BMW. Для проходження контролю чоловік обрав смугу "зелений коридор".

Його машину вирішили перевірити ретельніше. Під час огляду прикордонники знайшли партію незадекларованих ґаджетів. У багажному відділенні та серед особистих речей знайшли 35 телефонів Apple IPhone 15 Pro.

В іншому випадку під час огляду легковика Opel, який їхав через пункт пропуску "Шегині", серед особистих речей знайшли два IPhone 15 Pro Max.

Ще 8 телефонів IPhone 15 Pro Max виявили прикордонники Чернівецького загону на пункті пропуску "Порубне". Ґаджети намагалися потай ввезти громадяни України та США.

За фактами працівники митниці склали протоколи, незадекларований товар вилучили. Орієнтовна вартість ґаджетів складає майже 2,8 мільйона гривень.

Незвична контрабанда