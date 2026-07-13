Іноземні SIM-картки більше не рятують від цензури: у Росії посилили обмеження

У Росії суттєво обмежили можливість використання іноземних SIM-карток для доступу до заблокованих сайтів і сервісів. За оцінками експертів, для постійного доступу до інтернету такими картками користувалися близько 500 тисяч абонентів.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Известия" з посиланням на представників телеком-галузі та Мінцифри Росії.

Які зміни запровадили в Росії?

Відтепер до користувачів іноземних SIM-карток у роумінгу застосовуються ті самі правила фільтрації інтернет-трафіку, що й до російських абонентів. Водночас сайти з дозволеного Кремлем "білого списку" залишаються доступними.

За словами спеціалістів, фільтрація роумінгового інтернет-трафіку є складним завданням, однак технічно можлива.

Для цього, зокрема, може використовуватися технологія DPI (Deep Packet Inspection). Вона дозволяє аналізувати інтернет-трафік за непрямими ознаками – наприклад, за характеристиками з'єднання, часом звернення до певних ресурсів, обсягом переданих даних та іншими параметрами. Таким чином система визначає заблокований сервіс і обмежує до нього доступ.

Водночас SIM-картки іноземних операторів продовжують продаватися на російських онлайн-майданчиках. Ціни на них коливаються приблизно від 600 рублів до 5,5 тисячі рублів.

Варто зазначити, що проблеми з роботою іноземних SIM-карток у Росії почали виникати близько півтора тижня тому.

Наприклад, під час використання SIM-картки з ОАЕ відкриваються російські сайти, зокрема "Госуслуги", а також арабські інтернет-ресурси. Водночас доступ до популярних іноземних соцмереж і низки інших сервісів відсутній,

– розповів аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.

За оцінками, у Росії зараз є близько 2 мільйонів іноземних SIM-карток, з яких близько 500 тисяч використовуються для постійного доступу до інтернету.

Раніше російське Мінцифри раніше стверджувало, що нові обмеження для іноземних SIM-карток необхідні через нібито використання таких карток в українських БпЛА.

Нагадаємо, зранку 12 липня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. За попередніми даними, удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства.