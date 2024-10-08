Discord в Росії офіційно заблокували: як це вплине на росіян

Популярна платформа обміну повідомленнями Discord була офіційно заблокована в Росії після того, як її звинуватили в "порушенні законодавства країни". Роскомнагляд (РКН) оголосив про це рішення 8 жовтня 2024 року.

Це рішення було прийнято невдовзі після того, як по всій Росії з'явилися численні повідомлення про збої в роботі Discord, що сигналізували про наближення обмеження.

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Чому заблокували Discord?

Роскомнагляд заявив, що Discord не відповідав російському законодавству, зокрема в частині запобігання використанню платформи для незаконної діяльності, такої як тероризм, екстремізм і продаж наркотиків.

За повідомленням російських ЗМІ, прес-служба відомства підтвердила, що блокування було необхідним для запобігання поширенню "протиправної інформації" і припинення використання платформи для вербування людей для вчинення злочинів. Це рішення слідує за серією попереджень і штрафів, накладених на платформу за останні кілька місяців.

З 20 вересня 2024 року РКН виніс п'ять окремих рішень, в яких наголошувалося на порушеннях російського законодавства з боку Discord.

Наприкінці вересня Роскомнагляд також попередив Discord про необхідність видалити 947 одиниць контенту, визнаного незаконним згідно з російським законодавством, але платформу розкритикували за те, що вона не встигла вчасно вжити заходів.

Там наголосили, що Discord, який спочатку розроблявся як комунікаційний інструмент для онлайн-ігор, став популярною платформою для злочинної діяльності в Росії через неналежну модерацію контенту.

Це не перший випадок, коли Discord стикається зі "штрафними санкціями" в Росії.

У липні 2023 року платформу оштрафували на 6 мільйонів рублів за "невидалення забороненого контенту", а наприкінці вересня – ще на 3,5 мільйона рублів за аналогічні порушення.

Попри ці заходи, Роскомнагляд зазначив, що адміністрація Discord не була достатньо проактивною у видаленні незаконних матеріалів.

Як це вплине на росіян

З огляду на те, що в Росії на Discord зареєстровано від 29 до 40 мільйонів користувачів, його заборона є значним кроком. Хоча платформа залишається особливо популярною серед геймерів, вона також стала широко використовуваним інструментом для корпоративної комунікації.

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Блокування, ймовірно, вплине на низку користувачів, які покладаються на платформу як для особистого, так і для професійного спілкування.