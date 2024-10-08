Детальніше про проблему

Як пояснює компанія, ця помилка впливає лише на користувачів Word, який постачається у складі пакета програм Microsoft 365. Баг помітили у версії 2409 зі збірки 18025.20104. Ви можете перевірити власну версію програми, перейшовши в програмі у Файл – Обліковий запис – Про програму Word.

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Виникає проблема лише в одному випадку: коли ви закриваєте Word після редагування й отримуєте запит на збереження. Після збереження змін у такий спосіб файл може зникнути. Якщо ж ви збережете файл за допомогою відповідної кнопки, а потім закриєте документ, усе буде в порядку, обіцяє компанія. На файли, синхронізовані з хмарою, це не впливає.

Крім того, це зачепило лише ті локально збережені файли, що мають у своїй назві символ # або розширення з великої літери, наприклад, .DOCX або .RTF.

Компанія отримала дуже багато повідомлень з приводу видалених файлів користувачів і вже вивчає проблему. Доки виправлення не буде доступне, рекомендують зберігати файли за допомогою спеціальної кнопки з зображенням дискети, яку можна знайти на панелі швидкого доступу зверху.

Якщо ж ви стали жертвою цього неприємного багу, то обов'язково перевірте кошик на вашому комп'ютері з Windows – видалений документ, швидше за все, буде там і може бути легко відновлений простим перетягуванням на робочий стіл чи в іншу папку.