У Росії, імовірно, заблокували телеграм

В Росії вночі, схоже, заблокували телеграм. Користувачі скаржаться на масовий збій у роботі месенджера. Та істинна причина, чому не працює телеграм на території країни-агресора – блокування з боку провайдерів.

Користувачі почали скаржитися на проблеми з доступом 19 серпня – орієнтовно, опівночі. При цьому 70% повідомлень про збій надійшло від користувачів з Москви, про це свідчать дані моніторингових ресурсів, як зауважив 24 Канал.

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Скарги також надходять із Владикавказу, Перми, Іваново і так далі.

Телеграм не працює по всій Росії

Росіяни у мережі уже встигли понити через "незручності", хоч це і зрозумілі наслідки диктатури.

"Без інсти, без тіктоку, без ютуба, а тепер ще і без телеграму. Навіщо мені тепер носити цю цеглину, де нічого не працює", – пише росіянка Аліна.

Користувач Саша натомість порадив росіянам користуватись VPN.

"Лажа. Схоже, і правда – все", – у відчаї констатував один із користувачів.

При цьому зазначають, що проблема, чому немає з'єднання – блокування з боку провайдерів.

Користувачі у Росії масово скаржаться на те, що без VPN не працює телеграм / Скриншоти з сервісу сбой.рф

Раніше повідомляли і про збій у роботі месенджера Signal в Росії. У Роскомнагляді заявили, що почали обмежувати доступ до сервісу через порушення вимог російського законодавства.