Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року

Після початку повномасштабної війни ситуація на орбіті навколо Землі суттєво змінилася. Росія активізувала запуск супутників, що вплинуло на рівень спостереження за Україною та баланс космічних можливостей.

Що відомо про супутникову шпигунську діяльність Росії щодо України?

Росія суттєво наростила своє супутникове угруповання після початку повномасштабної війни проти України. Від 2022 року вона вивела на низьку навколоземну орбіту 150 нових супутників. Про це йдеться в дослідженні Texty.org.ua.

Загалом же сьогодні навколо Землі обертаються 253 російські низькоорбітальні апарати.



Російські супутники над Україною / Зображення Texty.org.ua

Автори дослідження наголошують: "сліпих зон" для України майже не існує. Через постійне зміщення траєкторій кожен російський супутник рано чи пізно пролітає над територією України.



За оцінками дослідників, інтенсивність таких прольотів дуже висока – українська територія може скануватися десятки разів на добу.



Водночас значна частина російського супутникового угруповання залишається непрозорою. З 253 низькоорбітальних супутників призначення 165 невідоме. Як зазначають автори, Росія часто приховує справжні функції своїх апаратів, маскуючи їх під "наукові" або "цивільні" місії, хоча частина з них може мати подвійне або військове призначення.



Серед супутників, функції яких вдалося класифікувати:

54 забезпечують військовий зв'язок.

12 призначені для радіотехнічної розвідки.

7 – для оптичної розвідки.

4 – для технологічних експериментів.

У дослідженні зазначається, що основну загрозу спостереження становлять саме супутники оптичної, радарної та радіотехнічної розвідки.

Окремо автори звертають увагу, що Росія може використовувати не лише власні орбітальні ресурси. Москва також користується даними із супутників Китаю. Якщо Росія має 253 низькоорбітальні супутники, то Китай – 1094.



Крім того, Росія, ймовірно, має щонайменше один SAR-супутник – апарат із радаром синтезованої апертури, здатний "бачити" крізь хмари та працювати за будь-якої погоди. Якщо бракує власних потужностей, Росія може купувати супутникові знімки в західних компаній, яким належать комерційні апарати.

Попри масштаб загрози, фахівці РНБО та військові експерти говорять: протидія супутниковому спостереженню можлива. Серед ефективних методів вони називають створення хибних цілей, маскування, а також переміщення техніки й розгортання позицій у проміжках між прольотами супутників.