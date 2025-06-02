Зв'язок без кордонів: Україна зробила крок до єдиного роумінгу з ЄС
- Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС, що дозволить українцям користуватися тарифами свого оператора без додаткових зборів у 27 країнах ЄС.
- Україна очікує на позитивну оцінку та рішення від ЄС щодо офіційного вступу до політики Roam like at Home.
Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Українці зможуть користуватися тарифами свого оператора й не платити додатково за мобільний зв'язок та інтернет на території 27 країн-членів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
Читате також Роумінг: що це і як його підключити за кордоном
Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
Цей закон наближає нашу державу до єдиного роумінгу з Європейським Союзом. Українцям не доведеться сплачувати додаткових зборів за мобільний зв'язок й інтернет на території 27 країн ЄС. Такі ж умови будуть для користувачів європейських операторів у нашій державі.
Тепер очікуємо на позитивну оцінку та рішення від європейської сторони щодо офіційного вступу до політики Roam like at Home.
Жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалася до RLAH. Ще одне підтвердження, що Україна — важливий цифровий гравець на європейській арені,
– заявили в Мінцифри.
Також у міністерстві наголосили, що Україна наближається до спільного цифрового ринку з Європейським Союзом.