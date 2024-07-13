Хто це купить: розтрощений на друзки Cybertruck продається на аукціоні

Хтось пробує продати на аукціоні розбитий пікап Cybertruck від Tesla. Машина перебуває у вкрай сумному стані – з розбитими вікнами, кузовом, пошкодженим салоном. Що з ним сталося, незрозуміло, як і те, кому взагалі потрібно купувати такий лот.

Що відомо

Те, що залишилося від цієї вантажівки, виставлено на аукціон IAAI. Як ви можете бачити на фотографіях нижче, цей синій Cybertruck, імовірно, на великій швидкості врізався переднім лівим крилом у щось тверде. Потім він покотився і приземлився чи то на дах, чи то на бік.

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Чесно кажучи, машина виглядає так, ніби її підхопив торнадо й кілька разів добряче вгатив об землю, тому що на ній немає жодної панелі, яка не була б розбита. Крім того, одне з коліс було явно відірвано й покладено в кузов вантажівки, а карданний вал все ще був прикріплений до нього.



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions

Що ще гірше для цієї вантажівки, вона не заводиться, ключа від неї немає, подушки безпеки спрацювали (очевидно), а пробіг невідомий, тому що одометр заблокований за мертвим запорошеним екраном.

Виглядає так, ніби зараз цей Cybertruck годиться лише на запчастини, що може бути не такою вже й поганою ідеєю, оскільки ці автомобілі виявилися дуже ненадійними й постійно ламаються. Але на цьому залишилося не так багато запчастин, які можна було б врятувати.

Можливо, акумуляторна батарея і приводи лишилися в порядку. В оголошенні також не вказано, чи це двомоторна вантажівка, чи тримоторна.



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions

В оголошенні не вказано ні ціни, ні дати аукціону, але відомо, що цей Cybertruck зараз знаходиться в Санта-Клариті, штат Каліфорнія.

Цікаво, що така масштабна аварія пройшла повз увагу технологічних ЗМІ. Судячи з усього, сталася вона десь віддалено й непомітно для громадськості, оскільки ніхто не повідомляв про це і жодних фотографій інциденту в мережу не потрапляло. Тож іще лишається варіант, що це був якийсь краш-тест чи щось схоже, де автомобіль розбивали навмисно.



Tesla Cybertruck після ймовірної аварії / Фото IAAI Auctions