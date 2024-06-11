Samsung випадково розкрила можливості розумного персня Galaxy Ring

Компанія Samsung уже досить давно працює над своїм перснем Galaxy Ring. Уперше ми побачили його анонс на самому початку року, а згодом його показали наживо в усіх кольорах і розмірах. Однак ми досі не знали всіх його функцій, оскільки компанія давала лише незначні натяки, а все інше лишалося припущеннями та домислами.

Нещодавно Samsung ініціювала судовий процес для отримання формального рішення про відсутність порушень зі свого боку, прагнучи фактично отримати юридичне підтвердження того, що її продукт Galaxy Ring не порушує патенти конкурентної фірми Oura, яка також випускає розумні персні та є одним із ключових гравців на цьому ринку.

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Головне призначення Galaxy Ring

В одному з документів позову Samsung згадує, що компанія завершила розробку дизайну Galaxy Ring і розраховує почати масове виробництво продукту до середини червня цього року.

Хоча підтверджень ще немає, але вже давно очікується, що Samsung анонсує Galaxy Ring разом зі складаними смартфонами 6-го покоління на майбутньому заході Galaxy Unpacked, який, як повідомляється, запланований на липень. Компанія раніше вже робила анонси своїх складаних пристроїв у липні, а випускала їх на початку серпня.

Цього разу вона зробить так само, але до них додадуть ще й розумні персні. У документах підтверджується, що компанія зробить Galaxy Ring доступним у США "приблизно в серпні цього року". Про інші регіони поки не відомо нічого, але зазвичай продукти виходять приблизно однаково. Таким чином, до виходу довгоочікуваного Galaxy Ring залишилося всього два місяці.

Однак найголовніше, що судові документи також розкривають можливості Galaxy Ring для відстеження стану здоров'я. Зазначається таке: "Спираючись на значні інвестиції в технології відстеження здоров'я та фітнесу, включаючи Galaxy Watch і додаток Samsung Health, Galaxy Ring відстежує частоту серцевих скорочень, варіабельність серцевого ритму, рівень кисню в крові, рух і сон, щоб надати користувачам цінну інформацію та рекомендації щодо поліпшення їхнього здоров'я та благополуччя". Як повідомляється, система відстеження загального стану здоров'я також буде пропонувати "Енергетичний бал" на основі записаних даних.



Samsung Galaxy Ring / Фото Samsung

Samsung, імовірно, прибереже додаткові функції для оголошення на заході Galaxy Unpacked. Можна очікувати на повноцінну інтеграцію Galaxy Ring в екосистему апаратних і програмних продуктів компанії, яка дозволить отримувати детальні дані та рекомендації щодо здоров'я швидше та зручніше. Як мінімум, кільце не буде вам заважати під час сну, як годинник.