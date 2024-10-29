Як виправити розмиті відео в Instagram за допомогою простої зміни налаштувань

Якщо ви коли-небудь завантажували відео в Instagram, а потім виявляли, що воно виглядає піксельним або розмитим, ви не самотні. Instagram часто стискає відео, щоб пришвидшити завантаження. На щастя, за допомогою не зовсім очевидних налаштувань можна покращити якість відео, що дозволить вам ділитися контентом з високою роздільною здатністю без втрати чіткості.

Чому відео в Instagram виглядають розмитими

Instagram знижує якість відео, щоб оптимізувати час завантаження, особливо коли користувачі мають слабке з'єднання з мережею, пояснює Техно 24. Хоча такий підхід дозволяє завантажувати відео за різних умов, він часто жертвує чіткістю, через що високоякісні відео виглядають менш ефектними.

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Як завантажувати високоякісні відео в Instagram

Якщо ви хочете, щоб ваші відео завантажувалися у високій роздільній здатності, незалежно від якості з'єднання, вам може допомогти спеціальна опція в налаштуваннях Instagram:

Запустіть Instagram на своєму пристрої Android або iPhone. Торкніться значка свого профілю в правому нижньому куті.



Заходимо на власний профіль / Фото Техно 24 Торкніться трирядкового меню у верхньому правому куті, а потім прогорніть до низу та знайдіть розділ Ваш додаток і медіафайли.



Заходимо в налаштування / Фото Техно 24 Оберіть і торкніться Використання даних та якість медіа.



Обираємо відповідна категорію / Фото Техно 24 Натисніть на повзунок Завантажувати в найвищій якості.



Активуємо функцію / Фото Техно 24

Після цього налаштування відео будуть завантажуватися з найвищою доступною якістю, хоча час завантаження може збільшитися, якщо з'єднання в мережі повільне.

Як популярність відео впливає на якість в Instagram

Цікаво, що Instagram змінює якість відео залежно від популярності. Це нещодавнє нововведення про яке розповів керівник Instagram Адам Моссері, популярні відео показуються у вищій якості, тоді як відео з меншою кількістю переглядів можуть відображатися у зниженій якості.

Такий підхід "адаптивної шкали" визначає пріоритетність ресурсів і гарантує, що відео з високим рівнем залучення отримують вигоду від покращеного кодування.

Хоча ця функція має на меті оптимізувати розміщення контенту та заощадити ресурси, вона викликає занепокоєння. Деякі користувачі стверджують, що ця система надає перевагу вже популярним авторам, підвищуючи якість їхнього контенту, ще більше збільшуючи їхню аудиторію і водночас обмежуючи можливості для менш відомих авторів.

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У відповідь Моссері пояснив, що Instagram використовує "сукупний рівень" для кодування рішень, а не змінює якість на основі індивідуального залучення. Однак він визнає, що, хоча якість впливає на авторів, більшість глядачів зосереджуються більше на контенті, ніж на чіткості.