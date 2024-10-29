Почему видео в Instagram выглядят размытыми

Instagram снижает качество видео, чтобы оптимизировать время загрузки, особенно когда пользователи имеют слабое соединение с сетью, объясняет Техно 24. Хотя такой подход позволяет загружать видео при различных условиях, он часто жертвует четкостью, из-за чего высококачественные видео выглядят менее эффектными.

Смотрите также Как удалить аккаунт в Instagram: пошаговая инструкция

Как загружать высококачественные видео в Instagram

Если вы хотите, чтобы ваши видео загружались в высоком разрешении, независимо от качества соединения, вам может помочь специальная опция в настройках Instagram:

Запустите Instagram на своем устройстве Android или iPhone. Коснитесь значка своего профиля в правом нижнем углу.



Заходим на собственный профиль / Фото Техно 24 Коснитесь трехстрочного меню в верхнем правом углу, а затем пролистайте вниз и найдите раздел Ваше приложение и медиафайлы.



Заходим в настройки / Фото Техно 24 Выберите и коснитесь пункта Использование данных и качество медиафайлов.



Выбираем соответствующая категорию / Фото Техно 24 Нажмите на ползунок Загружать в наивысшем качестве.



Активируем функцию / Фото Техно 24

После этого настройки видео будут загружаться с самым высоким доступным качеством, хотя время загрузки может увеличиться, если соединение в сети медленное.

Как популярность видео влияет на качество в Instagram

Интересно, что Instagram меняет качество видео в зависимости от популярности. Это недавнее нововведение о котором рассказал руководитель Instagram Адам Моссери, популярные видео показываются в высшем качестве, тогда как видео с меньшим количеством просмотров могут отображаться в пониженном качестве.

Такой подход "адаптивной шкалы" определяет приоритетность ресурсов и гарантирует, что видео с высоким уровнем привлечения получают выгоду от улучшенного кодирования.

Хотя эта функция имеет целью оптимизировать размещение контента и сэкономить ресурсы, она вызывает беспокойство. Некоторые пользователи утверждают, что эта система дает преимущество уже популярным авторам, повышая качество их контента, еще больше увеличивая их аудиторию и одновременно ограничивая возможности для менее известных авторов.

Смотрите также Не работает сенсорный экран на смартфоне: как исправить ситуацию

В ответ Моссери объяснил, что Instagram использует "совокупный уровень" для кодирования решений, а не меняет качество на основе индивидуального привлечения. Однако он признает, что, хотя качество влияет на авторов, большинство зрителей сосредотачиваются больше на контенте, чем на четкости.