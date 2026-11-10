Безплатний скрипт щодня відправляє Сему Альтману звіт про вільну оперативку на вашому комп'ютері

Розробник створив безкоштовний скрипт, який щодня пише Сему Альтману, якщо на вашому ПК простоює забагато оперативної пам'яті. Це жартівлива відповідь на скандальну заяву голови OpenAI.

Альтману цього не пробачать

Заява Альтмана про пам'ять надихнула розробника Айена Кея на пародійний проєкт ram-altman. Скрипт раз на добу надсилає жартівливий лист, якщо понад 10% оперативної пам'яті комп'ютера вільні, пише Ars Technica.

Альтман невдало висловився в епізоді подкасту Cheeky Pint від 29 жовтня, який записав разом із президентом Stripe Джоном Коллісоном. Він говорив про локальні моделі штучного інтелекту, які люди запускають на власних комп'ютерах.

З погляду глобального розподілу, насправді жахливо, коли кожен тримає у своєму комп'ютері частину обмеженої світової пропозиції DRAM, яку використовують лише 5% часу,

– сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Аудиторія буквально вибухнула від злості, вважаючи, що Альтман хоче залізти в наші комп'ютери і забрати всю оперативну пам'ять собі для дата-центрів. Численні публікації в соцмережах критикували й відверто принижували Альтмана. Враховуючи поточні настрої в США проти розбудови дата-центрів, це був максимально невдалий час для таких висловлювань.

Згодом Альтман вийшов із виправданнями, пояснюючи, що слова вирвали з контексту. Він навіть ненадовго змінив своє ім'я в соцмережі X на "RAM Altman". Кей називає це "об'єктивно чудовим" кроком і джерелом назви проєкту. Попри це, частина користувачів лишилася невдоволеною, пише Neowin.

Як працює скрипт?

Це простий bash-скрипт, який стежить за загальним, використаним і доступним обсягом оперативної пам'яті. Якщо в кінці дня вільно понад 10%, він надсилає один лист. Розробник жартує, що обрав bash, а не Electron, адже застосунок на Electron сам би з'їв усю пам'ять.

Для різноманітності скрипт чергує 10 текстів, 8 тем листів і 6 підписів. В одному з прикладів лист із темою "You missed a spot" повідомляє, що на столі користувача лежить 8,6 гігабайта пам'яті, яка не перебуває в дата-центрі, тобто 56,2% від установленого обсягу.

Скрипт наразі працює лише на Linux, а для роботи потрібні bash і команда sendmail, msmtp або mail. Адресу Альтмана в код не вписали, її користувач вказує сам.

Чи справді скрипт показує правду?

Айен Кей пояснив Ars Technica, як скрипт рахує пам'ять.

Ram-Altman бере MemTotal мінус MemAvailable з /proc/meminfo, тож у цей показник входять кеш сторінок і пам'ять, яку система може звільнити, але не входять tmpfs і спільна пам'ять,

– розповів розробник.

Річ у тім, що Linux часто показує дуже мало "вільної" пам'яті, бо заповнює її кешем файлів. Ядро може звільнити цей кеш будь-якої миті, тому MemAvailable точніше відображає реальні можливості системи.

Журналіст Ars Technica Нік Інґдж перевірив скрипт на комп'ютері з Fedora 44 KDE. Із 14,9 гігабайта доступної системі пам'яті 10 було зайнято, а 4,9 гігабайта, або 33,1%, лишалися вільними.

Проєкт визнає нюанс: Альтман говорив про те, як часто пам'ять використовують, а скрипт показує, скільки її вільно в момент перевірки. Крім того, перевірити роботу можна без жодних листів, запустивши режим --dry-run.

Чи не стане це інструментом цькування?

Розробник застерігає, що такий скрипт, якщо його встановить велика кількість людей, може перетворитися на DoS-атаку, тому програма надсилає максимум один лист на добу. Користувачів просять вказувати лише власні адреси та припиняти розсилку на вимогу.