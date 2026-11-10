Бесплатный скрипт ежедневно отправляет Сэму Альтману отчет о свободной оперативной памяти на вашем компьютере

Альтману это не простят

Заявление Альтмана о памяти вдохновило разработчика Айена Кея на пародийный проект ram-altman. Скрипт раз в сутки отправляет шуточное письмо, если более 10% оперативной памяти компьютера свободно, пишет Ars Technica.

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Альтман неудачно высказался в эпизоде подкаста Cheeky Pint от 29 октября, который он записал вместе с президентом Stripe Джоном Коллисоном. Он говорил о локальных моделях искусственного интеллекта, которые люди запускают на своих компьютерах.

С точки зрения глобального распределения, на самом деле ужасно, когда каждый держит в своем компьютере часть ограниченного мирового предложения DRAM, которую используют лишь 5% времени– сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Аудитория буквально взорвалась от злости, посчитав, что Альтман хочет залезть в наши компьютеры и взять всю оперативную память себе для дата-центров. Многочисленные публикации в соцсетях критиковали и откровенно унижали Альтмана. Учитывая нынешние настроения в США против строительства дата-центров, это было максимально неудачное время для таких высказываний.

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Впоследствии Альтман выступил с оправданиями, объясняя, что его слова вырвали из контекста. Он даже ненадолго сменил свое имя в социальной сети X на "RAM Altman". Кей называет это "объективно великолепным" шагом и источником названия проекта. Несмотря на это, часть пользователей осталась недовольна, пишет Neowin.

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Как работает скрипт?

Это простой bash-скрипт, который отслеживает общий, использованный и доступный объем оперативной памяти. Если в конце дня свободно более 10%, он отправляет одно письмо. Разработчик шутит, что выбрал bash, а не Electron, ведь приложение на Electron само бы съело всю память.

Для разнообразия скрипт чередует 10 текстов, 8 тем писем и 6 подписей. В одном из примеров письмо с темой "You missed a spot" сообщает, что на рабочем столе пользователя находится 8,6 гигабайта памяти, которая не хранится в дата-центре, то есть 56,2% от установленного объема.

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Скрипт пока работает только на Linux, а для работы требуются bash и команда sendmail, msmtp или mail. Адрес Альтмана в код не вписали, его пользователь указывает сам.

Действительно ли скрипт показывает правду?

Айен Кей объяснил Ars Technica, как скрипт подсчитывает память.

Ram-Altman берет MemTotal минус MemAvailable из /proc/meminfo, поэтому в этот показатель входят кэш страниц и память, которую система может освободить, но не входят tmpfs и общая память– рассказал разработчик.

Дело в том, что Linux часто показывает очень мало "свободной" памяти, поскольку заполняет ее файловым кешем. Ядро может освободить этот кеш в любой момент, поэтому MemAvailable точнее отражает реальные возможности системы.

Журналист Ars Technica Ник Ингдж проверил скрипт на компьютере с Fedora 44 KDE. Из 14,9 гигабайта доступной системе памяти 10 было занято, а 4,9 гигабайта, или 33,1%, оставались свободными.

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Проект признает нюанс: Альтман говорил о том, как часто используется память, а скрипт показывает, сколько ее свободно в момент проверки. Кроме того, проверить работу можно без каких-либо писем, запустив режим --dry-run.

Не станет ли это инструментом травли?

Разработчик предупреждает, что такой скрипт, если его установит большое количество людей, может превратиться в атаку DoS, поэтому программа отправляет максимум одно письмо в сутки. Пользователей просят указывать только свои адреса и прекращать рассылку по требованию.