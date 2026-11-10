Безплатний скрипт щодня відправляє Сему Альтману звіт про вільну оперативку на вашому комп'ютері

Альтману цього не пробачать

Заява Альтмана про пам'ять надихнула розробника Айена Кея на пародійний проєкт ram-altman. Скрипт раз на добу надсилає жартівливий лист, якщо понад 10% оперативної пам'яті комп'ютера вільні, пише Ars Technica.

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Альтман невдало висловився в епізоді подкасту Cheeky Pint від 29 жовтня, який записав разом із президентом Stripe Джоном Коллісоном. Він говорив про локальні моделі штучного інтелекту, які люди запускають на власних комп'ютерах.

З погляду глобального розподілу, насправді жахливо, коли кожен тримає у своєму комп'ютері частину обмеженої світової пропозиції DRAM, яку використовують лише 5% часу– сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Аудиторія буквально вибухнула від злості, вважаючи, що Альтман хоче залізти в наші комп'ютери і забрати всю оперативну пам'ять собі для дата-центрів. Численні публікації в соцмережах критикували й відверто принижували Альтмана. Враховуючи поточні настрої в США проти розбудови дата-центрів, це був максимально невдалий час для таких висловлювань.

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Згодом Альтман вийшов із виправданнями, пояснюючи, що слова вирвали з контексту. Він навіть ненадовго змінив своє ім'я в соцмережі X на "RAM Altman". Кей називає це "об'єктивно чудовим" кроком і джерелом назви проєкту. Попри це, частина користувачів лишилася невдоволеною, пише Neowin.

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Як працює скрипт?

Це простий bash-скрипт, який стежить за загальним, використаним і доступним обсягом оперативної пам'яті. Якщо в кінці дня вільно понад 10%, він надсилає один лист. Розробник жартує, що обрав bash, а не Electron, адже застосунок на Electron сам би з'їв усю пам'ять.

Для різноманітності скрипт чергує 10 текстів, 8 тем листів і 6 підписів. В одному з прикладів лист із темою "You missed a spot" повідомляє, що на столі користувача лежить 8,6 гігабайта пам'яті, яка не перебуває в дата-центрі, тобто 56,2% від установленого обсягу.

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Скрипт наразі працює лише на Linux, а для роботи потрібні bash і команда sendmail, msmtp або mail. Адресу Альтмана в код не вписали, її користувач вказує сам.

Чи справді скрипт показує правду?

Айен Кей пояснив Ars Technica, як скрипт рахує пам'ять.

Ram-Altman бере MemTotal мінус MemAvailable з /proc/meminfo, тож у цей показник входять кеш сторінок і пам'ять, яку система може звільнити, але не входять tmpfs і спільна пам'ять– розповів розробник.

Річ у тім, що Linux часто показує дуже мало "вільної" пам'яті, бо заповнює її кешем файлів. Ядро може звільнити цей кеш будь-якої миті, тому MemAvailable точніше відображає реальні можливості системи.

Журналіст Ars Technica Нік Інґдж перевірив скрипт на комп'ютері з Fedora 44 KDE. Із 14,9 гігабайта доступної системі пам'яті 10 було зайнято, а 4,9 гігабайта, або 33,1%, лишалися вільними.

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Проєкт визнає нюанс: Альтман говорив про те, як часто пам'ять використовують, а скрипт показує, скільки її вільно в момент перевірки. Крім того, перевірити роботу можна без жодних листів, запустивши режим --dry-run.

Чи не стане це інструментом цькування?

Розробник застерігає, що такий скрипт, якщо його встановить велика кількість людей, може перетворитися на DoS-атаку, тому програма надсилає максимум один лист на добу. Користувачів просять вказувати лише власні адреси та припиняти розсилку на вимогу.