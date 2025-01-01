Якою iOS 18 буде у 2025 році: нові функції та можливості

З настанням 2025 року багатьох користувачів турбує питання: які функції iOS 18 очікують нас у новому році? Хоча деталі все ще доволі обмежені, Apple вже озвучила основні напрямки оновлень, які зроблять роботу зі смартфонами ще зручнішою завдяки інноваціям на основі штучного інтелекту.

Редакція 24 Каналу зібрала основні напрямки iOS 18, які розвиватимуться та змінюватимуться у 2025 році завдяки роботі Apple над власними інструментами штучного інтелекту.

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Пріоритетні сповіщення

Однією з головних новинок стануть пріоритетні сповіщення. Завдяки Apple Intelligence, iOS 18 зможе аналізувати важливість сповіщень і показувати найактуальніші з них першими, тоді як менш важливі будуть ранжуватися на нижчі позиції. Це дозволить користувачам не пропускати важливу інформацію.

Розвиток Siri

Також у 2025 році очікується значне оновлення голосового помічника Siri. Серед ключових змін: можливість враховувати контекст попередніх повідомлень, подій у календарі та інших персональних даних. Крім того, Siri навчиться аналізувати те, що відбувається на екрані вашого пристрою.

Контроль застосунків

Ще одна важлива функція – розширення контролю застосунків за допомогою Siri. Оновлена iOS 18 дозволить голосовому помічнику керувати більшою кількістю сторонніх додатків, а також отримати детальніший контроль над вбудованими Apple-додатками. Наприклад, Siri зможе редагувати фото і відразу надсилати його друзям, повідомляє Bloomberg.

Нові Emoji

Не залишиться без уваги і розширення вибору нових емодзі. У 2025 році користувачі отримають набір емодзі, схвалених у 2024 році. Серед них будуть арфа, дерево без листя та лопата.

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Apple продовжує вдосконалювати iOS, роблячи її більш інтуїтивною та адаптивною для користувачів, що з нетерпінням чекають на оновлення у 2025 році.