Редакція 24 Каналу зібрала основні напрямки iOS 18, які розвиватимуться та змінюватимуться у 2025 році завдяки роботі Apple над власними інструментами штучного інтелекту.

А тим часом Штучний інтелект маніпулюватиме людьми, щоб вони приймали потрібні рішення, – дослідження

Пріоритетні сповіщення

Однією з головних новинок стануть пріоритетні сповіщення. Завдяки Apple Intelligence, iOS 18 зможе аналізувати важливість сповіщень і показувати найактуальніші з них першими, тоді як менш важливі будуть ранжуватися на нижчі позиції. Це дозволить користувачам не пропускати важливу інформацію.

Розвиток Siri

Також у 2025 році очікується значне оновлення голосового помічника Siri. Серед ключових змін: можливість враховувати контекст попередніх повідомлень, подій у календарі та інших персональних даних. Крім того, Siri навчиться аналізувати те, що відбувається на екрані вашого пристрою.

Контроль застосунків

Ще одна важлива функція – розширення контролю застосунків за допомогою Siri. Оновлена iOS 18 дозволить голосовому помічнику керувати більшою кількістю сторонніх додатків, а також отримати детальніший контроль над вбудованими Apple-додатками. Наприклад, Siri зможе редагувати фото і відразу надсилати його друзям, повідомляє Bloomberg.

Нові Emoji

Не залишиться без уваги і розширення вибору нових емодзі. У 2025 році користувачі отримають набір емодзі, схвалених у 2024 році. Серед них будуть арфа, дерево без листя та лопата.

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Apple продовжує вдосконалювати iOS, роблячи її більш інтуїтивною та адаптивною для користувачів, що з нетерпінням чекають на оновлення у 2025 році.