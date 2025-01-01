Редакция 24 Канала собрала основные направления iOS 18, которые будут развиваться и меняться в 2025 году благодаря работе Apple над собственными инструментами искусственного интеллекта.

А тем временем Искусственный интеллект будет манипулировать людьми, чтобы они принимали нужные решения, – исследования

Приоритетные уведомления

Одной из главных новинок станут приоритетные оповещения. Благодаря Apple Intelligence, iOS 18 сможет анализировать важность уведомлений и показывать самые актуальные из них первыми, тогда как менее важные будут ранжироваться на более низкие позиции. Это позволит пользователям не пропускать важную информацию.

Развитие Siri

Также в 2025 году ожидается значительное обновление голосового помощника Siri. Среди ключевых изменений: возможность учитывать контекст предыдущих сообщений, событий в календаре и других персональных данных. Кроме того, Siri научится анализировать то, что происходит на экране вашего устройства.

Контроль приложений

Еще одна важная функция – расширение контроля приложений с помощью Siri. Обновленная iOS 18 позволит голосовому помощнику управлять большим количеством сторонних приложений, а также получить более детальный контроль над встроенными Apple-приложениями. Например, Siri сможет редактировать фото и сразу отправлять его друзьям, сообщает Bloomberg.

Новые Emoji

Не останется без внимания и расширение выбора новых эмодзи. В 2025 году пользователи получат набор эмодзи, одобренных в 2024 году. Среди них будут арфа, дерево без листьев и лопата.

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Apple продолжает совершенствовать iOS, делая ее более интуитивной и адаптивной для пользователей, что с нетерпением ждут обновления в 2025 году.