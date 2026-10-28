Розвідка США вперше чітко показала секретний космічний літак Китаю

Розвідувальне управління Міністерства оборони США оприлюднило найбільш детальне фото китайського багаторазового космічного літака Shenlong. На розсекреченому знімку вдалося чітко розгледіти корпус апарата знизу та його унікальні сонячні батареї.

Секретний знімок у звіті американської розвідки

Зображення з'явилося на 53-й сторінці 130-сторінкового звіту Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), присвяченого актуальним викликам безпеці в космосі. Унікальний супутниковий знімок зробила компанія геопросторової розвідки Maxar Technologies ще у 2024 році.

Хоча в офіційному підписі апарат позначили просто як безіменний китайський "космічний літак", аналітики практично не сумніваються, що в кадр потрапив саме Shenlong – другий багаторазовий орбітальний корабель Китаю.

Що відомо про загадкові місії апарата Shenlong

Китайська влада офіційно підтвердила існування проєкту майже двадцять років тому, проте практично всі подробиці розробки військові тримають у суворій таємниці. Перший випробувальний політ прототипу відбувся у 2020 році й тривав лише два дні. Під час другої місії у 2022 році корабель перебував на орбіті вже 276 днів.

Оприлюднена фотографія зафіксувала третє відоме випробування літака, яке запустили в грудні 2023 року. Ця місія тривала 268 днів, і, за даними американської розвідки, під час перебування на орбіті Shenlong випустив невідомий об'єкт та здійснював маневри взаємодії з ним. За наявною інформацією, 7 лютого 2026 року китайські інженери відправили секретний апарат уже в четверту космічну подорож із космодрому Цзюцюань.

Американський конкурент: місії безпілотника X-37B

Секретний китайський корабель діє на орбіті одночасно з американським аналогом – безпілотним роботизованим літаком X-37B Космічних сил США, який створила корпорація Boeing. Цей багаторазовий апарат провів уже понад 431 день на низькій навколоземній орбіті в межах своєї восьмої таємної місії.

Про характеристики американського космоплана публічно відомо дещо більше. Безпілотник завдовжки понад 8,8 метра має розмах крил майже 4,6 метра, стартує вертикально за допомогою ракети, сідає на злітну смугу горизонтально та розвиває орбітальну швидкість понад 28 044 кілометри на годину. Попри гриф секретності навколо більшості завдань, представники Космічних сил США повідомили, що під час восьмої місії фахівці випробовують новітні системи лазерного зв'язку та квантові вимірювальні прилади.