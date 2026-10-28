Разведка США впервые четко запечатлела секретный космический самолет Китая

Секретный снимок в отчете американской разведки

Изображение появилось на 53-й странице 130-страничного отчета Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), посвященного актуальным вызовам безопасности в космосе. Уникальный спутниковый снимок был сделан компанией геопространственной разведки Maxar Technologies еще в 2024 году.

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Хотя в официальной подписи аппарат обозначили просто как безымянный китайский "космический самолет", аналитики практически не сомневаются, что в кадр попал именно Shenlong – второй многоразовый орбитальный корабль Китая.

Что известно о загадочных миссиях аппарата Shenlong

Китайские власти официально подтвердили существование проекта почти двадцать лет назад, однако практически все подробности разработки военные держат в строгой тайне. Первый испытательный полет прототипа состоялся в 2020 году и длился всего два дня. Во время второй миссии в 2022 году корабль находился на орбите уже 276 дней.

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Опубликованная фотография запечатлела третье известное испытание самолета, запущенного в декабре 2023 года. Эта миссия длилась 268 дней, и, по данным американской разведки, во время пребывания на орбите Shenlong выпустил неизвестный объект и совершал маневры взаимодействия с ним. По имеющейся информации, 7 февраля 2026 года китайские инженеры отправили секретный аппарат уже в четвертое космическое путешествие с космодрома Цзюцюань.

Американский конкурент: миссии беспилотника X-37B

Секретный китайский корабль действует на орбите одновременно с американским аналогом – беспилотным роботизированным самолетом X-37B Космических сил США, созданным корпорацией Boeing. Этот многоразовый аппарат провел уже более 431 дня на низкой околоземной орбите в рамках своей восьмой секретной миссии.

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О характеристиках американского космоплана публично известно несколько больше. Беспилотник длиной более 8,8 метра имеет размах крыльев почти 4,6 метра, стартует вертикально с помощью ракеты, приземляется на взлетную полосу горизонтально и развивает орбитальную скорость более 28 044 километров в час. Несмотря на гриф секретности, окружающий большинство задач, представители Космических сил США сообщили, что в ходе восьмой миссии специалисты испытывают новейшие системы лазерной связи и квантовые измерительные приборы.