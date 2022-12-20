Украина получит тысячи новых антенн Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в новом интервью рассказал, что Украина заключила соглашение с корпорацией SpaceX Илона Маска о получении тысяч новых антенн Starlink для противодействия российским воздушным атакам.

Речь идет о более чем 10 000 устройствах, обеспечивающих интернет-сервис через спутники. В случае чрезвычайных ситуаций, они помогут поддерживать связь.

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Что известно

SpaceX и Илон Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам. Илон Маск заверил нас, что и дальше будет поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение электроэнергии, я в тот день написал ему сообщение и он мгновенно отреагировал и уже сделал определенные шаги. Он понимает ситуацию,

– цитирует слова Федорова издание Bloomberg, добавляя, что министр разговаривал с Маском лично.

По словам Михаила Федорова, с начала полномасштабного вторжения Украина получила около 22 000 антенн Starlink. Министр также уточняет, что новый контракт пока не подписан, но правительства нескольких стран Европейского Союза готовы разделить оплату. "На сегодня все финансовые вопросы решены", – сказал Федоров, добавив, что весной Украине необходимо будет найти дополнительное финансирование. При этом он не уточняет, какие страны согласились оплатить новые поставки.

Технология Starlink сыграла немаловажную роль в самом начале войны в Украине, когда российские военные сосредоточились на уничтожении коммуникаций. Антенны позволили украинским войскам сохранить связь, отражая первые атаки. Кроме того, Starlink применяли и применяют в больницах, госорганах и восстановлении связи для граждан.

Напомним, Украина готова к самому худшему сценарию, при котором электро-, тепло-, водоснабжение и водоотвод могут быть отключены на несколько дней или даже недель, если России удастся еще больше разрушить энергетическую инфраструктуру. План действий на случай чрезвычайных ситуаций предусматривает развертывание тысяч "Пунктов несокрушимости", где украинцы смогут получить доступ к электроэнергии, теплу и интернету.