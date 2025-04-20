Китай первым в мире запустил 10G-интернет: что показали тесты

В апреле 2025 года Huawei совместно с оператором China Unicom запустили первую в Китае широкополосную сеть стандарта 10G. Сейчас интернет нового поколения действует только в пригороде Пекина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fast Technology.

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Что известно о 10G в Китае

Отмечается, что интернет стандарта 10G испытали в районе Сюнъань провинции Хэбэй. Этот регион расположен вблизи Пекина и рассматривается как один из ключевых технологических хабов Китая.

10G-интернет построен на основе передовой технологии 50G PON, которая позволила обновить базовую архитектуру сети оптоволоконного доступа: пропускную способность для одного пользователя удалось повысить до 10 гигабит.

В ходе тестирований реальная скорость загрузки у пользователей достигла 9834 Мбит/с, скорость передачи – 1008 Мбит/с. Один из пользователей рассказал, что загрузка фильма в формате 8к занимает всего несколько секунд. Задержка стабильно держалась на уровне 3 миллисекунды, что значительно превышает показатели современного домашнего интернета.

Связь 10G открывает новые возможности для использования будущих технологий с высокой пропускной способностью, таких как 8K-видео, облачные сервисы, виртуальная и дополненная реальность.