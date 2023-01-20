Apple Watch случайно вызвали 15 вооруженных полицейских на тренировку по боксу

34-летний тренер по боксу Джейми Аллейн рассказал австралийскому изданию, что его "умные" часы Apple Watch Series 7 активировали Siri и случайно вызвали 15 вооруженных полицейских в зал, где он проводил тренировки для клиента.

Во время утренней тренировки в зал вошел полицейский и сказал, что им поступило сообщение о перестрелке в зале. Джейми Аллейн был в шоке, но сказал, что ничего не слышал.

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Что произошло

Как объясняет тренер, впоследствии помещение заполнили другие представители местной полиции.

В следующую минуту в зале оказалось около 15 офицеров, а у входа были припаркованы машины скорой помощи. Я не понимал, что происходит. Один из них спросил, кто такой Джейми Эйвери, и я сказал, что меня зовут Джейми Аллейн. Офицер ответил, что это я звонил, но это было невозможно, потому что у меня даже не было с собой телефона,

– говорит собеседник источника.

После этого офицер велел ему проверить набранные номера. Тогда Аллейн увидел, что один звонок был сделан на номер 112 – это номер службы экстренной помощи в Австралии. Также на телефоне было голосовое сообщение от скорой помощи Нового Южного Уэльса, в котором говорилось, что они получили его звонок, а бригады скорой помощи и полиции уже в пути.

Оказалось, что владелец "умных" часов от Apple случайно активировал голосового помощника Siri, а сам в то время проводил тренировки и выкрикивал комбинации "1-1-2", в результате чего был совершен звонок в службу 112. Тренер подбадривал клиента фразами "good shot" и "nice shot", имея в виду хорошие удары, а диспетчер воспринял это как "хороший выстрел" – слово "shot" имеет несколько значений, в зависимости от контекста и рядом стоящих слов. Кроме того, звуки ударов рукавицами оказались очень похожими на выстрелы.