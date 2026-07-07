Новые данные о комете 3I/ATLAS раскрыли правду о звезде, рядом с которой она образовалась

Не так давно на окраинах нашей Солнечной системы появился объект, который перевернул представления о времени и пространстве. Комета 3I/ATLAS, прилетевшая из межзвездных глубин, несет в себе химические следы мира, существовавшего задолго до появления Земли. Ученые наконец расшифровали ее таинственное послание.

Кто этот загадочный гость и откуда он прибыл?

С самого начала наблюдений за кометой 3I/ATLAS астрономы заметили ее необычные характеристики, которые с каждым новым исследованием становятся все более удивительными. С помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории ученые смогли заглянуть в "генетический код" этого межзвездного путешественника. Результаты исследования свидетельствуют: комета сформировалась в окрестностях древней звезды с низким содержанием металлов, которая значительно старше нашего Солнца, пишет издание IFLScience.

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К изучению 3I/ATLAS были привлечены самые мощные инструменты человечества. Обсерватория ALMA исследовала комету в миллиметровом диапазоне света, а космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сосредоточил внимание на инфракрасном излучении. Эти наблюдения подтвердили гипотезу о том, что объект прибыл из холодных регионов вокруг древней звезды. Когда ученые впервые рассчитали возраст кометы всего через несколько дней после ее открытия, они уже подозревали ее древнее происхождение, но новые данные VLT предоставили неопровержимые доказательства.

Тайна изотопов: почему углерод и азот имеют значение?

Ключом к разгадке происхождения 3I/ATLAS стало измерение изотопного соотношения углерода и азота. Изотопы – это варианты одного и того же элемента, которые имеют одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов в ядре. Например, наиболее распространенный тип углерода – это углерод-12 (6 протонов и 6 нейтронов), тогда как редкий изотоп углерода-13 имеет 7 нейтронов.

Мы измерили изотопные соотношения углерода и азота и обнаружили, что оба они выше тех, которые мы наблюдаем у комет Солнечной системы,

– прокомментировала ведущая автор исследования из Эдинбургского университета доктор Сириэль Опитом.

Астрономы объяснили, что образование редкого изотопа углерода-13 тесно связано со звездами, которые химически проще нашего Солнца. Такие звезды образовались в ранней Вселенной, когда тяжелых элементов было значительно меньше.

Что касается азота, то он существует в формах азота-14 и азота-15. Соотношение этих изотопов в комете служит своеобразным индикатором расстояния: оно указывает на то, насколько далеко от своей родной звезды сформировался объект. Данные 3I/ATLAS свидетельствуют о том, что комета зародилась на очень отдаленной периферии своей системы.

Звезда, которой, возможно, уже не существует

Анализ показал, что уровень изотопов в 3I/ATLAS значительно превышает показатели любой кометы в нашей Солнечной системе. Это выделяет объект в отдельную категорию. Несмотря на то, что наше Солнце уже считают немолодым, звезда-хозяйка 3I/ATLAS сформировалась гораздо раньше. Исследователи предполагают, что возраст этой межзвездной странницы может достигать 12 миллиардов лет. Это означает, что она более чем в два раза старше Солнца и возникла на заре формирования галактик.

В совокупности эти измерения, по крайней мере, указывают на то, что 3I/ATLAS происходит от более древней звезды, чем Солнце. Не от звезды, которая живет дольше, а от той, которая сформировалась раньше,

– заявила доктор Сириэль Опитом.

Эта находка делает 3I/ATLAS уникальным даже на фоне других межзвездных гостей. Первый известный подобный объект, астероид 1I/Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году, не выделял газов, что сделало невозможным детальный химический анализ. Второй объект, комета 2I/Борисов, был слишком тусклым для изучения изотопного состава. 3I/ATLAS стал первым объектом, который позволил ученым буквально "прикоснуться" к химии другой планетной системы, которой, вполне возможно, уже даже не существует во Вселенной. Это уникальное окно в прошлое, помогающее понять, как формировались планеты в далеком космосе миллиарды лет назад.