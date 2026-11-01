5 недостатков встроенной веб-камеры ноутбука, о которых стоит знать

Встроенная веб-камера ноутбука удобна тем, что не требует дополнительных затрат, но имеет ряд ограничений. Среди них – низкое качество изображения, слабый микрофон, проблемы со съемкой в темноте и риски для конфиденциальности.

Одна из главных проблем встроенных веб-камер – качество видео. Производители ноутбуков нередко устанавливают недорогие датчики, чтобы снизить общую стоимость устройства. Поэтому даже современные модели иногда оснащены камерами с разрешением 720p, хотя стандартом для видеосвязи постепенно стало Full HD (1080p). Об этом пишет BGR.

1. Низкая детализация изображения

Из-за этого изображение может быть недостаточно четким, а мелкие детали или текст, которые пользователь показывает во время видеозвонка, трудно разглядеть.

Впрочем, само по себе разрешение не гарантирует хорошего качества изображения. На результат также влияют размер сенсора, качество объектива и алгоритмы обработки изображения. Тесты DXOMARK показывают, что камеры с меньшим количеством мегапикселей иногда обеспечивают лучшее качество, чем конкуренты с более высокими показателями.

Улучшить результат можно, очистив объектив и проверив настройки камеры в приложении для видеосвязи. Однако программные настройки не способны компенсировать физические ограничения сенсора.

2. Слабый встроенный микрофон

Веб-камера ноутбука часто используется вместе со встроенным микрофоном. Проблема заключается в том, что он расположен далеко от рта пользователя и может улавливать посторонние звуки.

Например, собеседники могут слышать щелчки клавиатуры, шум вентилятора ноутбука или разговоры людей поблизости. В результате голос становится менее четким, особенно если вокруг шумно.

Приложения Microsoft Teams и Discord имеют функции шумоподавления, но они не всегда полностью устраняют посторонние звуки.

Внешний микрофон позволяет расположить устройство ближе к пользователю, не меняя положения ноутбука. Это особенно полезно для длительных видеоконференций, записи интервью и онлайн-трансляций.

3. Плохое качество изображения при слабом освещении

Еще одно ограничение встроенных камер проявляется в темных помещениях. Когда на сенсор попадает мало света, камера пытается компенсировать это программными методами.

В частности, она может повышать чувствительность сенсора, с чего на изображении появляется цифровой шум. Другой вариант – увеличить время экспозиции каждого кадра. Это позволяет захватить больше света, но может привести к размытию при движении.

Внешние веб-камеры иногда имеют преимущество благодаря более крупным сенсорам и объективам с более широкой диафрагмой. Это помогает получать более чистое изображение без чрезмерной программной обработки.

Некоторые модели также поддерживают HDR – технологию, которая помогает лучше передавать одновременно светлые и темные участки кадра. Это особенно полезно, когда за спиной пользователя находится яркое окно.

4. Ограниченные возможности настройки угла съемки

Встроенная камера обычно расположена над экраном ноутбука. Ее положение зависит от наклона дисплея, поэтому пользователь не может самостоятельно настроить угол съемки.

Если ноутбук стоит на обычном столе, камера часто оказывается ниже уровня глаз и направлена немного вверх. Из-за этого в кадре может быть слишком много подбородка, носа или потолка.

Подъем ноутбука помогает изменить угол, но в то же время может сделать экран менее удобным для работы. Внешнюю веб-камеру можно установить отдельно на мониторе или штативе и настроить ее положение независимо от дисплея.

5. Риски для конфиденциальности

Встроенная веб-камера постоянно остается подключенной к компьютеру. Если вредоносное программное обеспечение получит доступ к камере или программа будет неправомерно использовать предоставленные ей разрешения, злоумышленники потенциально могут получить изображение пользователя и его окружения.

Подобный риск существует и для внешних камер. Однако USB-веб-камеру можно физически отсоединить от компьютера, полностью прекратив ее работу.

Для защиты встроенной камеры некоторые производители ноутбуков предусматривают механические заслонки. Если такой функции нет, можно использовать специальную накладку для блокировки объектива.