iOS 27 должна была стать обновлением с исправлением ошибок и новой версией Siri с искусственным интеллектом. Однако пользователи сталкиваются с разрядом батареи, проблемами синхронизации и другими недостатками системы.

Одной из главных новинок iOS 27 стала обновленная Siri, которая получила доступ к личной информации пользователя и должна лучше работать с данными в приложениях Apple. Однако, по наблюдениям автора BGR, помощник пока не всегда справляется даже с базовыми задачами.

Siri с искусственным интеллектом не всегда дает правильные ответы

Например, Siri может не найти нужную информацию в iMessage, "Заметках" или "Календаре". В одном из случаев помощник не смог вспомнить разговор о книгах, хотя он состоялся совсем недавно, и вместо этого предложил случайные названия. Функция Visual Intelligence также иногда неправильно распознает адреса.

Еще одна проблема – нестабильная работа. Иногда Siri долго обрабатывает запрос, но так и не отвечает. По мнению автора, помощнику следует четче сообщать об ошибках или отсутствии результата, а не заставлять пользователя ждать.

Постоянная индексация может разряжать батарею

После установки большого обновления iPhone индексирует данные, чтобы подготовить их к работе новых функций, в частности Siri. Обычно этот процесс происходит в фоновом режиме и завершается в течение определенного времени.

Однако автор BGR утверждает, что на его устройствах индексация повторялась после нескольких обновлений iOS 27. В частности, после перехода на новую версию системы iPhone мог тратить на этот процесс несколько дней. В этот период заметно возрастало энергопотребление, а возвращение к привычному времени автономной работы затягивалось примерно на неделю.

По словам автора, подобные жалобы поступали и от других пользователей, тестировавших бета-версию iOS 27.3. В то же время это личные наблюдения и сообщения пользователей, а не подтвержденная Apple массовая проблема.

У iMessage по-прежнему возникают проблемы с синхронизацией

Проблемы с iMessage существовали и до выхода iOS 27, но новое обновление, по словам автора, не устранило их. Среди типичных ситуаций – сообщения, которые приходят на iPhone, но не появляются на iPad, медленная загрузка фотографий и исчезновение контактов.

Иногда пользователи также теряют доступ к групповым чатам после того, как кто-то из участников меняет устройство, название или изображение группы. Отдельное раздражение вызывают старые сообщения, которые не загружаются, и голосовые сообщения, исчезающие после первого прослушивания.

Одна из новых особенностей iOS 27 – приоритет текстовых сообщений над изображениями при синхронизации. Из-за этого фотографии могут загружаться с задержкой.

Клавиатура забывает привычки пользователя

После больших обновлений iOS клавиатура может терять часть накопленных настроек и привычек ввода текста. Это касается сленга, собственных слов и характерных для пользователя языковых конструкций.

Особенно заметной проблема становится для людей, которые регулярно пишут на нескольких языках. Например, при вводе английского слова клавиатура может автоматически заменить его на похожее слово на другом языке. Автор BGR приводит пример с португальским: вместо английского "so" система может предложить "só".

Со временем клавиатура частично адаптируется к стилю пользователя, но после следующего обновления процесс может начаться заново. Временным решением может стать отключение автокоррекции или использование отдельных клавиатур для разных языков.

iPhone Duo страдает от ошибок новой системы

Отдельный набор проблем касается iPhone Duo – первого складного смартфона Apple, работающего на iOS 27.1. Среди недостатков, о которых сообщают пользователи, – неудобное расположение элементов интерфейса, наложение меню друг на друга, проблемы с клавиатурой на внешнем дисплее и нестабильная разблокировка через Apple Watch.

Также система иногда неправильно указывает расположение кнопки Touch ID. Автор ожидает, что часть этих недостатков будет исправлена в iOS 27.3, но на момент публикации эта версия доступна только в бета-формате.

Дополнительную обеспокоенность вызывают сообщения отдельных владельцев о повреждении внутреннего шарнира смартфона. Некоторые пользователи утверждали, что механизм ломался уже через несколько часов или дней после покупки. Apple называет такие случаи единичными, поэтому пока рано говорить о системной проблеме.