Vodafone расширил 5G во Львове на новый район: где теперь можно поймать более быстрый интернет

Львов до сих пор является одной из главных площадок для тестирования технологий 5G. На этот раз расширение сети пятого поколения коснулось одной из наиболее важных точек города, где нагрузка на связь традиционно является экстремальной из-за постоянного потока людей.

Где искать 5G во Львове?

Компания Vodafone объявила о запуске открытого тестирования технологии 5G на территории Главного железнодорожного вокзала. Выбор этой локации не был случайным, ведь вокзал является одним из самых загруженных логистических центров города, где концентрация активных пользователей мобильного интернета достигает критических значений, пишет 24 Канал.

Основная проблема крупных железнодорожных узлов заключается в пиковых нагрузках. Когда к перронам одновременно прибывает несколько поездов, в частности скоростные поезда "Интерсити", сотни людей мгновенно активируют свои смартфоны. Пассажирам нужно срочно заказать такси, воспользоваться навигационными картами, загрузить рабочие документы или просто связаться с родными.

В такие моменты традиционные сети предыдущих поколений могут работать нестабильно из-за перегрузки. Технология 5G решает эту проблему благодаря своей способности обслуживать колоссальное количество устройств на один квадратный километр. Это позволяет обеспечить каждого пользователя стабильным сигналом и высокой скоростью без каких-либо задержек.

Техническая часть проекта реализована на базе оборудования ведущего европейского поставщика Nokia. Тестирование происходит в диапазоне 3500 мегагерц. Кроме железнодорожного вокзала, зона покрытия во Львове уже охватывает исторический центр, прилегающие микрорайоны и территорию Львовского политехнического университета.

Стоит заметить, что Львов – не единственный город, где проводятся подобные испытания. Аналогичные тестовые зоны уже развернуты в Харькове и Бородянке.

Динамика привлечения пользователей к новой технологии впечатляет. С момента старта тестирования, который состоялся 12 января, к сети пятого поколения уже успели подключиться более 307 тысяч уникальных абонентов.

Статистические данные сети подтверждают эффективность новой технологии: в реальных условиях под значительной нагрузкой максимальная зафиксированная скорость на базовой станции достигла невероятных 1,9 гигабита в секунду.

Как подключиться к 5G?

Для абонентов процесс перехода на новый стандарт связи максимально упрощен. Vodafone предоставляет возможность тестировать 5G без необходимости подключать какие-либо дополнительные услуги или менять тарифный план. Весь трафик в сети пятого поколения тарифицируется согласно текущим условиям 4G/LTE.

Для пользования услугой необходимо иметь современный смартфон с поддержкой 5G и соответствующую SIM-карту. Проверить готовность своей карты достаточно легко: если она поддерживает стандарт 4G, то автоматически будет работать и в сети 5G. Также можно воспользоваться быстрой проверкой, набрав комбинацию *222#, или просто обратить внимание на отметку типа сети в верхней части экрана.

По смартфонам, то для автоматического подключения к 5G в настройках устройства должна быть активна соответствующая опция выбора типа сети. Для этого зайдите в настройки, выберите меню, которое отвечает за мобильные сети, перейдите в меню конкретной SIM-карты, далее в меню типа сети выберите 5G.

Успешное завершение испытаний во Львове может стать толчком для дальнейшего развертывания технологии в других крупных городах страны, что откроет новые возможности для цифрового развития всего государства.