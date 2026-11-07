7 ноября ожидается магнитная буря: что станет ее причиной и к чему стоит подготовиться

Огромная корональная дыра на Солнце повернулась к Земле и направляет на нашу планету поток солнечного ветра. Первый контакт, который может вызвать магнитную бурю, ожидается 7 ноября.

Магнитная буря 7 ноября: что нужно знать

Еще 5 ноября ученые добавили в прогноз предупреждение о слабой магнитной буре уровня G1. Она началась поздно вечером 6 ноября и продлится 7 ноября. Причина – высокоскоростной поток солнечного ветра из большой корональной дыры, которая сейчас обращена к Земле, пишет 24 Канал.



Корональная дыра сейчас обращена прямо к Земле / Изображение SDO/AIA/SolarHam

На снимках она напоминает гигантскую ведьминскую шляпу. По данным специалистов, 7 ноября активность может вырасти до уровней G1 или G2, а в высоких широтах появятся полярные сияния. Наблюдателям неба в этих регионах советуют быть готовыми к вечерним зрелищам в небе.



Корональная дыра сейчас смотрит прямо на Землю / Изображение SDO/AIA/SolarHam

Что такое корональная дыра?

Это область во внешней атмосфере Солнца, где плазма менее плотная и холоднее, чем вокруг. На снимках в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах такие участки выглядят темными пятнами. Настоящей полости там нет. Дело в магнитном поле, которое имеет особую конфигурацию: его силовые линии не замыкаются на поверхности, а уходят далеко в космос. Из-за этого заряженные частицы легче покидают солнечную корону и формируют усиленный поток солнечного ветра.

Как дыра порождает магнитную бурю?

Вблизи орбиты Земли солнечный ветер обычно летит со скоростью около 400 километров в секунду. Потоки из корональных дыр разгоняются до 500–800 километров в секунду. Когда быстрый ветер догоняет более медленный, между ними возрастают плотность плазмы и напряженность магнитного поля. Эта область ударяет по магнитосфере – естественному щиту Земли от заряженных частиц.

Сила бури зависит и от направления магнитного поля ветра. Если оно направлено на юг, оно более эффективно взаимодействует с земным полем и передает ему больше энергии. Тогда электроны ускоряются вдоль силовых линий к верхним слоям атмосферы, сталкиваются с кислородом и азотом, и возникают полярные сияния. При сильной активности их видно далеко от полюсов.

Почему это отличается от солнечных вспышек?

Корональные выбросы массы – это однократные взрывные извержения плазмы с магнитным полем. Они могут возмутить магнитосферу гораздо сильнее. Корональные дыры не обязательно связаны с взрывами и существуют неделями или даже месяцами, вызывая стабильный и постоянный поток. Поскольку Солнце вращается примерно за 27 дней, та же самая дыра периодически снова обращается к Земле, поэтому такие бури повторяются.

Что еще обратить внимание?

Солнечное пятно AR4566 в южном полушарии недавно дало первую значительную вспышку класса M3.5, которую зафиксировала Обсерватория солнечной динамики под управлением NASA. Оно вызвало слабый корональный выброс массы, однако вот он пролетит мимо Земли. Пятно обладает магнитным полем типа "бета-гамма-дельта", которое может питать вспышки класса X.

Сейчас пятно возвращается к нашей планете. Следующий взрыв может быть более мощным и лучше нацеленным, поэтому на этой или следующей неделе возможны события, которые повлияют на Землю.