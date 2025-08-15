Исследователи создали инновационный материал для одежды, который способен реагировать на изменения температуры тела человека. Эта технология позволяет условной куртке автоматически подстраивать свою толщину в зависимости от того, холодно вам или вы вспотели, обеспечивая комфорт в меняющихся условиях.

Как работает инновационная одежда?

Обычная теплая одежда имеет существенный недостаток: она не может адаптироваться к изменениям температуры нашего тела. Когда мы начинаем активно двигаться и потеть, нам становится слишком жарко, что заставляет снимать слои одежды и, как следствие, мерзнуть. Команда ученых из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики в Китае под руководством Сюцяна Ли решила эту проблему, создав куртку с уникальным наполнителем, пишет 24 Канал со ссылкой на Science Advances.

В основе разработки лежит мембрана из бактериальной целлюлозы, которая чувствительна к влажности. В сухих и прохладных условиях ее толщина составляет 13 миллиметров, обеспечивая тепло. Однако, когда человек начинает потеть, уровень влажности повышается, и мембрана сжимается до 2 миллиметров, позволяя телу остыть. Это делает такую одежду значительно эффективнее для регулирования температуры, чем традиционные аналоги.

Для проверки эффективности своей разработки ученые провели несколько этапов тестирования:

Сначала они использовали систему, имитирующую человеческую кожу, чтобы испытать терморегуляцию материала в лабораторных условиях.

После этого мембрану интегрировали в обычные пуховики и протестировали их на людях, которые занимались ходьбой и ездой на велосипеде.

Результаты показали, что такая одежда способна расширить возможности терморегуляции на 82,8% по сравнению с традиционным текстилем. Также она продлевает время комфортного пребывания без температурного стресса в среднем на 7,5 часа в 20 различных городах с разным климатом.

Технология имеет большой потенциал для применения. Наполнитель из бактериальной целлюлозы можно интегрировать в одежду для представителей различных профессий, которые много времени проводят на улице, например, для курьеров, полицейских, военных или коммунальщиков. Это также поможет снизить риски для здоровья, связанные с перегревом в теплой одежде, такие как обезвоживание или головокружение.

Впрочем, прежде чем такая одежда появится в магазинах, необходимо провести дополнительные исследования ее долговечности и эффективности в экстремальных погодных условиях. Учитывая это, никаких сроков или даже гарантий выхода на рынок пока нет.