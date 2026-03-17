"Блэкаут" для неба Берлина: почему главный аэропорт полностью остановит работу 18 марта

18 марта главный аэропорт Берлина не будет принимать и не будет отправлять самолеты. Причиной стала общенациональная акция протеста работников государственного сектора, которая парализует ключевые службы аэропорта и повлияет на тысячи пассажиров.

Администрация Berlin Brandenburg Airport сообщила, что в среду, 18 марта, аэропорт не будет обслуживать ни одного регулярного рейса. Все взлеты и посадки отменены, а пассажирские терминалы останутся фактически пустыми. Об этом сообщает администрация аэропорта в социальной сети X.

Почему аэропорт не будет работать целый день?

Причиной стала забастовка, организованная профсоюзом Verdi, который представляет работников государственных учреждений и транспортной сферы. Протест охватит не только экипажи самолетов, но и наземный персонал – сотрудников службы безопасности, регистрации, технической поддержки и обслуживания багажа. Без этих работников нормальная работа аэропорта невозможна.

Поэтому руководство BER призвало пассажиров не приезжать в аэропорт, поскольку на месте не будет доступной помощи или сервисов.

Как пишет Euronews, забастовка происходит на фоне трудового конфликта между профсоюзом и работодателями государственного сектора. Стороны ведут переговоры о повышении зарплат и улучшении условий труда. После второго раунда переговоров предложенные условия признали неприемлемыми, и компромисса достичь не удалось.

Ожидается, что остановка работы BER существенно повлияет на авиасообщение не только Берлина, но и близлежащих регионов Германии, ведь это главный транспортный узел столицы.

Авиакомпании уже предупреждают о массовых отмены и задержки рейсов и рекомендуют проверять статус полета перед поездкой.

Пассажирам советуют обращаться к авиаперевозчикам или туроператорам, чтобы перебронировать билеты, найти альтернативные маршруты или получить актуальную информацию об изменениях в расписании.