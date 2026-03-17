"Блэкаут" для неба Берлина: почему главный аэропорт полностью остановит работу 18 марта
- 18 марта главный аэропорт Берлина остановит работу из-за общенациональной акции протеста работников государственного сектора, организованную профсоюзом Verdi.
- Забастовка, охватывающая ключевые службы аэропорта, приведет к отмене всех рейсов и закрытию пассажирских терминалов, влияя на авиасообщение Берлина и близлежащих регионов.
18 марта главный аэропорт Берлина не будет принимать и не будет отправлять самолеты. Причиной стала общенациональная акция протеста работников государственного сектора, которая парализует ключевые службы аэропорта и повлияет на тысячи пассажиров.
Администрация Berlin Brandenburg Airport сообщила, что в среду, 18 марта, аэропорт не будет обслуживать ни одного регулярного рейса. Все взлеты и посадки отменены, а пассажирские терминалы останутся фактически пустыми. Об этом сообщает администрация аэропорта в социальной сети X.
Почему аэропорт не будет работать целый день?
Причиной стала забастовка, организованная профсоюзом Verdi, который представляет работников государственных учреждений и транспортной сферы. Протест охватит не только экипажи самолетов, но и наземный персонал – сотрудников службы безопасности, регистрации, технической поддержки и обслуживания багажа. Без этих работников нормальная работа аэропорта невозможна.
Поэтому руководство BER призвало пассажиров не приезжать в аэропорт, поскольку на месте не будет доступной помощи или сервисов.
Как пишет Euronews, забастовка происходит на фоне трудового конфликта между профсоюзом и работодателями государственного сектора. Стороны ведут переговоры о повышении зарплат и улучшении условий труда. После второго раунда переговоров предложенные условия признали неприемлемыми, и компромисса достичь не удалось.
Ожидается, что остановка работы BER существенно повлияет на авиасообщение не только Берлина, но и близлежащих регионов Германии, ведь это главный транспортный узел столицы.
Авиакомпании уже предупреждают о массовых отмены и задержки рейсов и рекомендуют проверять статус полета перед поездкой.
Пассажирам советуют обращаться к авиаперевозчикам или туроператорам, чтобы перебронировать билеты, найти альтернативные маршруты или получить актуальную информацию об изменениях в расписании.