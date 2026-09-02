Некоммерческая организация намерена запустить "самую дешевую из возможных" миссий к Альфе Центавра

Некоммерческая организация Fermi Explorer Mission планирует в 2029 году запустить уникальный аппарат к системе Альфа Центавра. Целью этого амбициозного проекта станет изучение глубокого космоса и поиск ответов на легендарный парадокс Ферми о существовании внеземной жизни.

Минимальные затраты и передовые технологии

Инициатором этой идеи выступил британский физик и основатель компании Starcloud Филипп Джонстон. Вместо длительных разработок и миллиардных бюджетов команда решила использовать имеющиеся технологии и создать самую дешевую межзвездную миссию в истории человечества, пишет Ars Technica. Общая стоимость всего проекта составит менее 15 миллионов долларов, а один из ведущих производителей спутников уже предоставил соответствующее ценовое предложение

Мы надеемся стать первыми, кто отправится в путь, и последними, кто прибудет к Альфе Центавра,

– прокомментировал президент миссии Филип Джонстон.

Искусственный интеллект прокладывает маршрут

Основная сложность заключалась в том, что после пролета мимо Юпитера солнечный свет становится слишком слабым для работы двигателей. Решить эту проблему помог физик Алекс Висснер-Гросс, который использовал возможности искусственного интеллекта для расчета сложной траектории путешествия.

В 81-страничном отчете ИИ предложил аппарату лететь в направлении Солнца, чтобы приблизиться к нему на расстояние 0,42 астрономической единицы. Там, благодаря солнечному излучению и эффекту Оберта, зонд выполнит маневр ускорения и выйдет на межзвездную траекторию к тройной системе Альфа Центавра – ближайшего звездного соседа Солнца, что находится на расстоянии примерно 4,4 световых года от нас

Скорость зонда весом от 100 до 200 килограммов достигнет 25 километров в секунду. Хотя путешествие продлится примерно 77 000 – 80 000 лет, оно докажет реальность межзвездных перелетов, сообщает издание Space. Космический аппарат будет нести не менее 1 килограмма полезного груза. Связь с зондом продлится всего 18 месяцев, а наземные телескопы смогут следить за ним до Юпитера. Несмотря на это, запуск миссии позволит человечеству лучше понять наше место во Вселенной.

Мы действительно можем столкнуться с "Большим фильтром",

– заявил основатель компании Starcloud Филипп Джонстон.

Физик добавил, что запуск миссии и дальнейшее доказательство технической возможности перелетов сузит перечень объяснений парадокса Ферми. Если полеты к соседним звездам являются относительно дешевыми и реальными, но мы не видим следов других цивилизаций, то жизнь с умом во Вселенной является чрезвычайно редким явлением. Это заставит человечество с большей ответственностью относиться к своей миссии хранителей жизни в галактике.