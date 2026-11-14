Четыре преимущества Always-On Display, о которых знают не все пользователи смартфонов

Функция Always-On Display позволяет просматривать время, уведомления и другую важную информацию без разблокировки смартфона. Но у этой функции есть и менее очевидные преимущества – от сокращения времени, проводимого перед экраном, до уменьшения износа кнопок.

Always-On Display (AOD) – это режим постоянно активного дисплея, использующий возможности OLED-экранов. Вместо подсветки всей панели смартфон активирует только отдельные пиксели, чтобы отображать нужную информацию, пока остальная часть экрана остается выключенной. Об этом пишет BGR.

Благодаря этому пользователь может быстро проверить время, дату, уровень заряда аккумулятора и новые уведомления. В зависимости от производителя и операционной системы на экране также могут отображаться прогноз погоды, предстоящие события календаря и другие виджеты.

Помогает меньше пользоваться смартфоном

Еще одно неочевидное преимущество AOD – возможность сократить время, проводимое перед экраном. Часто люди берут телефон только для того, чтобы проверить время или прочитать сообщение. Однако после разблокировки они начинают просматривать социальные сети, видео и другой контент.

Так обычная проверка уведомлений может превратиться в длительное пролистывание ленты Instagram Reels или YouTube Shorts.

Always-On Display частично помогает избежать этой привычки. Поскольку время, дата и важные уведомления доступны без разблокировки устройства, пользователю не нужно открывать другие приложения. Конечно, эта функция не гарантирует защиты от бесцельного просмотра контента. Однако она устраняет одну из причин, по которой люди регулярно берут смартфон в руки.

Снижает износ физических кнопок

Смартфоны без Always-On Display часто заставляют пользователей нажимать кнопку питания, чтобы проверить время или увидеть уведомления. Если делать это десятки раз в день, механизм кнопки постепенно изнашивается.

Постоянно активный дисплей снижает необходимость в таких действиях. Основная информация остается видимой, поэтому кнопку питания можно использовать реже. Кроме того, современные смартфоны оснащены программными механизмами, которые помогают контролировать энергопотребление. Например, iPhone 17 и iPhone 18 могут снижать частоту обновления дисплея до 1 Гц в режиме AOD. Это означает, что экран обновляется только один раз в секунду.

Датчики также могут автоматически отключать Always-On Display, если смартфон лежит экраном вниз или находится в кармане. В смартфонах Xiaomi предусмотрены другие механизмы оптимизации. В частности, пользователь может установить таймер, по истечении которого дисплей будет отключаться, а при поступлении важных уведомлений – снова активироваться.

Превращает экран в персонализированный информационный центр

Always-On Display – это не только часы и уведомления. Функция также позволяет настраивать внешний вид экрана в соответствии с собственными предпочтениями.

В зависимости от модели смартфона можно изменять размер, расположение и цвет часов, устанавливать различные обои, добавлять виджеты с погодой или календарем. Также доступны настройки отображения уведомлений, которые позволяют контролировать, сколько информации видно на заблокированном экране.

На некоторых устройствах можно изменять даже ориентацию Always-On Display. В вертикальном режиме экран может работать как компактная информационная панель, а в горизонтальном – напоминать цифровую фоторамку с личными изображениями. Таким образом, Always-On Display сочетает в себе практичность и возможности персонализации. Функция не только упрощает доступ к важной информации, но и позволяет сделать внешний вид смартфона более индивидуальным.