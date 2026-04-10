Стало известно, когда Amazon запустит публично свой спутниковый интернет

Amazon готовится запустить собственный спутниковый интернет уже в середине 2026 года. Параллельно с этим в мире появляются новые цифровые ограничения, а старые устройства Kindle постепенно теряют поддержку.

Компания Amazon планирует запустить собственный спутниковый интернет-сервис Leo уже к середине 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор Энди Джесси в ежегодном письме. По его словам, сервис сможет обеспечивать скорость загрузки до 1 Гбит в секунду, что потенциально превышает возможности SpaceX со своим сервисом Starlink. Об этом пишет Engadget.

Смотрите также Иран мог атаковать серверы Amazon на Ближнем Востоке, – СМИ

Что известно о спутниковом интернете Amazon и другие новости?

Впрочем, детали по запуску остаются ограниченными. Известно лишь, что некоторые партнеры уже тестируют технологию. Amazon обещает не только высокую скорость, но и более низкую стоимость и тесную интеграцию с собственными продуктами. В то же время компания пока отстает от конкурентов в развертывании спутников, что может повлиять на темпы запуска.

Параллельно другие технологические новости также привлекают внимание. В Греции объявили о намерении запретить использование социальных сетей детям до 15 лет. Инициатива должна вступить в силу в начале 2027 года. Контроль за выполнением возложат на сами платформы, а основой для этого станет закон Digital Services Act.

Еще одно изменение касается электронных книг. Amazon прекращает поддержку старых моделей Kindle и планшетов Fire, выпущенных до 2012 года. С 20 мая они потеряют возможность покупать, загружать или одалживать новые книги. В то же время уже загруженный контент останется доступным.

Как пишет The Verge, среди других обновлений – улучшение интерфейса WhatsApp для Apple CarPlay. Компания упростила взаимодействие, чтобы пользователям было легче общаться во время вождения без лишнего отвлечения.

Таким образом, технологический рынок одновременно движется в нескольких направлениях – от развития новой инфраструктуры интернета к усилению цифрового контроля и постепенного отказа от устаревших устройств.