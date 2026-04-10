Компанія Amazon планує запустити власний супутниковий інтернет-сервіс Leo вже до середини 2026 року. Про це повідомив генеральний директор Енді Джессі у щорічному листі. За його словами, сервіс зможе забезпечувати швидкість завантаження до 1 Гбіт на секунду, що потенційно перевищує можливості SpaceX зі своїм сервісом Starlink. Про це пише Engadget.

Що відомо про супутниковий інтернет Amazon та інші новини?

Втім, деталі щодо запуску залишаються обмеженими. Відомо лише, що деякі партнери вже тестують технологію. Amazon обіцяє не тільки високу швидкість, а й нижчу вартість і тісну інтеграцію з власними продуктами. Водночас компанія поки відстає від конкурентів у розгортанні супутників, що може вплинути на темпи запуску.

Паралельно інші технологічні новини також привертають увагу. У Греція оголосили про намір заборонити використання соціальних мереж дітям до 15 років. Ініціатива має набути чинності на початку 2027 року. Контроль за виконанням покладуть на самі платформи, а підґрунтям для цього стане закон Digital Services Act.

Ще одна зміна стосується електронних книг. Amazon припиняє підтримку старих моделей Kindle і планшетів Fire, випущених до 2012 року. З 20 травня вони втратять можливість купувати, завантажувати або позичати нові книги. Водночас уже завантажений контент залишиться доступним.

Як пише The Verge, серед інших оновлень – покращення інтерфейсу WhatsApp для Apple CarPlay. Компанія спростила взаємодію, щоб користувачам було легше спілкуватися під час водіння без зайвого відволікання.

Таким чином, технологічний ринок одночасно рухається в кількох напрямках – від розвитку нової інфраструктури інтернету до посилення цифрового контролю та поступового відмовлення від застарілих пристроїв.