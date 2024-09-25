Налогоплательщики в США разъярены тем, насколько дорогую машину приобрела местная полиция

Департамент полиции Южной Калифорнии приобрел новое транспортное средство, разозлив этим людей, которые считают его слишком дорогим. Хотя представители ведомства изначально старались не разглашать цену машины, законная процедура подачи запроса все равно показала, сколько налоговых долларов было потрачено полицией Ирвина.

Что купили

Речь, конечно же, идет о модифицированном Cybertruck. Различные компании переделывают пикап Tesla под те или иные нужды, позволяя людям разных профессий и компаниям использовать машину в своей работе. Полицейские управления по всей стране буквально соревнуются за то, чтобы стать первыми, кто приобретет модификацию для полиции, которую анонсировали некоторое время назад. Ирвин, штат Калифорния, похоже, победил в этих соревнованиях, сообщает KTLA.

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Однако после того, как стало известно, сколько денег департамент потратил на Cybertruck, многие люди остались недовольны. Публичные записи показывают, что полиция заплатила 153 000 долларов за свой Cybertruck, тогда как базовая версия с завода стоит под 100 000 долларов, что все равно дороже, чем многие другие электромобили.

Хуже всего то, что, похоже, департамент пытался сохранить эту сумму в тайне. KTLA утверждает, что департамент не сообщал точную сумму "без подачи запроса на получение публичных документов".

Выплаченная сумма включает в себя основную цену пикапа и переоборудование для правоохранительных органов. Частично эта стоимость связана с приобретенной моделью. По словам сержантки Кэри Дэвис, Tesla Cyberbeast 2024, более мощная и дорогая версия Cybertruck, стоила городу более 132 000 долларов, и это была единственная модель, которая была доступна на то время.

Кроме того, "установка правоохранительного оборудования за пределами города" требовало от города еще почти 21 000 долларов за работу, которую выполнила компания из Готорна. Полиция поспешила заявить, что все дополнительно установленное оборудование "является необходимым для любого полицейского автомобиля, чтобы его можно было использовать должным образом в случае необходимости".

В итоге общая сумма составила более 153 000 долларов. Но на самом деле волнения налогоплательщиков были несколько преждевременными, поскольку они просто не знали, что эта сумма не сильно отличается от того, сколько полиция обычно тратит на свои машины. Патрульные автомобили "стоят около 116 000 долларов", говорит Кэри Дэвис, и затем требуют еще тысяч долларов на топливо и обслуживание в течение всего срока эксплуатации, который обычно составляет от трех до пяти лет. Эти расходы будут гораздо меньше для Cybertruck, который, как ожидает IPD, прослужит по крайней мере вдвое дольше.

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