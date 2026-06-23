Топ-5 альтернатив iPhone 17 Pro: какие Android-смартфоны предлагают больше за те же деньги

Apple iPhone 17 Pro по-прежнему остаётся сильным игроком на рынке, но в 2026 году индустрия предлагает гораздо более широкий выбор. Мы собрали пять самых интересных Android-флагманов, которые превосходят "яблочный" гаджет по автономности, скорости зарядки и возможностям камер.

За последние годы конкуренты на Android кардинально пересмотрели химический состав аккумуляторов и усовершенствовали камеры. Мы собрали пять лучших альтернатив "яблочному" флагману, которые превосходят его по ключевым характеристикам.

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1. Samsung Galaxy S26 Ultra: лучший софт и ультрасовременная камера

Это самый прямой конкурент iPhone Pro-серии. В этом году Samsung уменьшила толщину корпуса до 7,9 мм и добавила практичную инновацию — экран Privacy Display, который ограничивает углы обзора, чтобы скрыть содержимое от посторонних глаз в транспорте или кафе.

Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото Depositphotos

Эксперты признали Galaxy S26 Ultra лучшим Android-смартфоном для мобильной фотографии. Его универсальная система камер с 200-мегапиксельным основным сенсором и исключительными возможностями приближения (зума) не оставляет шансов конкурентам.

Смартфон также выделяется продвинутым искусственным интеллектом Agentic AI (обновленный ассистент Bixby самостоятельно управляет настройками по голосовому запросу) и дополнительными инструментами безопасности. Кроме того, Samsung гарантирует обновления операционной системы Android в течение 7 лет — вплоть до 2033 года.

Обратите внимание! В реальных тестах автономности этот флагман занял четвёртое место, продержавшись 10 часов 52 минуты, что лучше, чем у премиального iPhone 17 Pro Max (10 часов 40 минут).

2. Oppo Find X9 Ultra: абсолютный лидер по автономности

Oppo создала настоящий шедевр для фотографов в партнерстве с Hasselblad. Задняя панель из экокожи напоминает дизайн профессиональной камеры Hasselblad X2D 100C Earth Explorer, что выделяет устройство на фоне привычного стекла и металла.

Oppo Find X9 Ultra / Фото notebookcheck

Главная фишка смартфона — кремний-углеродный аккумулятор Glacier Battery емкостью 7500 мАч. Благодаря новым технологиям батарея остается компактной, но обеспечивает феноменальную выносливость. В подробном сравнительном тесте от TechNick этот смартфон стал абсолютным лидером, проработав рекордные 12 часов 16 минут.

Кроме того, Oppo Find X9 Ultra поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 100 Вт (по сравнению с ограничением в 40 Вт у iPhone 17 Pro). Комплект камер включает шесть объективов, среди которых выделяются телеобъектив Hasselblad с 10-кратным оптическим зумом и 200-мегапиксельный основной сенсор. Также есть поддержка двусторонней спутниковой связи.

3. Xiaomi 17 Ultra: карманная фотостудия с оптикой Leica

Сотрудничество Xiaomi с легендарным брендом Leica продолжает приносить плоды. Новый Xiaomi 17 Ultra получил плоский 6,9-дюймовый LTPO OLED-дисплей с пиковой яркостью 3500 нит, который автоматически снижает частоту обновления для экономии заряда.

Xiaomi 17 Ultra / Фото Depositphotos

Камера построена на базе огромного 1-дюймового сенсора Light Fusion 1050L и 200-мегапиксельного телеобъектива Leica. Благодаря большой матрице смартфон делает чистые 200-мегапиксельные снимки без цифрового кропа в диапазоне 75–100 мм. Для энтузиастов предлагается аксессуар Photography Kit Pro — специальная рукоятка с физической кнопкой затвора, рычагом зума и дополнительной батареей на 2000 мАч.

Важно! Хотя фотовозможности устройства впечатляют, в тестах автономности TechNick он показал более скромный результат — 6-е место и 9 часов 46 минут работы.

4. Vivo X300 Ultra: идеальные портреты и стабильное видео

Серия X от Vivo давно славится своей естественной цветопередачей, а модель X300 Ultra, разработанная совместно с ZEISS, выводит съемку в сложных условиях освещения на новый уровень.

Vivo X300 Ultra / Фото OPPO

Смартфон оснащен уникальной 200-мегапиксельной 85-мм телефотокамерой APO. Специальная конструкция линз минимизирует цветовые ореолы (хроматические аберрации) на контрастных кадрах. За плавность изображения отвечает усовершенствованная оптическая стабилизация (OIS) и мультиспектральный сенсор с 12 цветовыми каналами.

Устройство работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и с лёгкостью записывает видео в формате 4K со скоростью 120 к/с. Благодаря батарее емкостью 6600 мАч смартфон занял почетное второе место в тестах автономности TechNick, продержавшись впечатляющие 11 часов 41 минуту.

5. OnePlus 15: лучшее соотношение цены и производительности

Если другие флагманы стоят около 1000 долларов, то OnePlus 15 предлагает топовые характеристики всего за 799 долларов. Это делает его невероятно выгодной покупкой.

OnePlus 15 / Фото OnePlus

Смартфон предлагает лучшее в своём классе соотношение производительности, автономности и сверхбыстрой зарядки. Он оснащён аккумулятором Silicon NanoStack ёмкостью 7300 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки. Геймеры оценят 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц и мощный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Хотя его камеры (три сенсора по 50 Мп) несколько уступают более дорогим конкурентам по детализации, эксперты TechRadar назвали OnePlus 15 лучшим выбором для съемки объектов в движении благодаря сверхбыстрому автофокусу.

Что выбрать в 2026 году?

Пока Apple сосредотачивается на эволюционных улучшениях и алгоритмах обработки изображений, производители Android-устройств предлагают настоящую аппаратную революцию: кремний-углеродные батареи огромной емкости, профессиональную оптику и зарядку за считанные минуты.

Интересно, что сама Apple в 2026 году существенно стёрла грань между базовой моделью и версией Pro. Стандартный iPhone 17 получил 120-герцовый дисплей ProMotion, чип A19, улучшенную автономность и 256 ГБ памяти в базовой версии по цене 799 долларов. Эксперты называют его лучшим выбором "за свои деньги" для тех, кому не нужны специфические профессиональные камеры Pro-версии.

Если же вам нужен максимум от технологий без компромиссов — Android-альтернативы из нашего списка предлагают значительно больше возможностей за те же деньги.