Люди 40 лет неправильно понимали планету Уран из-за ошибки при анализе данных "Вояджера-2"

Большинство наших знаний о планете Уран происходят от данных, которые в 1986 году прислал на Землю космический аппарат "Вояджер-2", пролетевший мимо газового гиганта. Но повторный анализ его показателей свидетельствует, что ученые ошиблись, когда просматривали их в первый раз.

Что не так

Наблюдения зонда в свое время показали, что планета имеет причудливо однобокое магнитное поле, которое не совпадает с вращением планеты. К тому же оно наполнено чрезвычайно энергичными электронами. Теперь ученые говорят, что причиной этой аномалии стало очень знакомое нам, землянам, космическое событие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Astronomy.

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Новый анализ данных "Вояджера-2" обнаружил вероятную причину странных показаний: всплеск солнечного ветра, который искривил магнитное поле планеты как раз перед тем, как зонд пролетел мимо нее. Другими словами, наше понимание Урана может основываться на аномальном снимке, сделанном в конкретное особое время, а не на типичной природе планеты.

Если бы "Вояджер-2" прибыл на несколько дней раньше, он бы наблюдал совсем другую магнитосферу на Уране. Космический аппарат увидел Уран в условиях, которые случаются лишь около 4% времени,

– говорит ведущий автор исследования Джейми Ясински, физик космической плазмы из Лаборатории реактивного движения NASA.

Магнитные поля образуются вокруг планет благодаря вихревому движению материала в их расплавленных ядрах, и они защищают планеты от струй плазмы, известных как солнечный ветер, которые запускаются с Солнца. Когда солнечное излучение попадает в магнитосферу планеты, оно захватывается линиями магнитного поля и перемещается вдоль него в карманы, которые называются радиационными поясами.

Именно радиационные пояса Урана вместе с его однобоким магнитным полем озадачили ученых, когда появились первые данные с "Вояджера-2". Магнитосфера планеты была заполнена поясами излучения, которые по интенсивности уступали лишь Юпитеру. Но остальное поле было лишено плазмы, что свидетельствовало об отсутствии видимого источника, который питал радиационные пояса.

Дефицит плазмы в других местах также привел ученых к выводу, что ионы воды не вырабатываются пятью крупными спутниками Урана, четыре из которых покрыты льдом. Это натолкнуло астрономов на мысль, что эти спутники, скорее всего, геологически неактивны, а следовательно, не имеют скрытых океанов.

Повторно проанализировав данные в свете зафиксированной вспышки солнечного, ветра авторы нового исследования обнаружили, что непосредственно перед пролётом "Вояджера-2" солнечный ветер вытеснил типичную плазму из магнитосферы Урана, временно нарушив ее форму и впрыснув электроны в радиационный пояс — подобно тому, как магнитное поле Земли заряжается и искривляется под воздействием интенсивных солнечных штормов.

Таким образом магнитосфера, которую измерял "Вояджер-2", была лишь моментальным снимком во времени. Эта новая работа объясняет некоторые из очевидных противоречий, и она снова изменит наше представление об Уране.