Ученые предупредили о худшем сценарии: Антарктида может исчезнуть безвозвратно
- Исследование показывает, что повышение глобальной температуры на 4,4 градуса Цельсия может привести к необратимым изменениям в Антарктиде, таких как разрушение ледяных шельфов и значительная потеря морского льда.
- Ученые указывают, что будущее Антарктического полуострова зависит от скорости перехода к нулевым выбросам, а изменения уже заметны, в частности, из-за появления дождей даже зимой.
Новое исследование показало, как различные уровни глобальных выбросов повлияют на Антарктический полуостров до 2100 года. При худшем сценарии регион может потерять ледяные шельфы, испытать резкое сокращение морского льда и серьезные изменения экосистем, которые уже невозможно будет вернуть назад.
Антарктида нагревается почти вдвое быстрее, чем в среднем планета. Это ускоряет таяние ледников, повышает уровень моря и нарушает пищевые цепи. Об этом пишет Gizmodo.
Какие сценарии ждут Антарктиду до конца века?
Исследование, опубликовано в журнале Frontiers in Environmental Science, анализирует три возможных сценария развития событий для Антарктического полуострова – самой теплой части континента.
Команда под руководством профессора гляциологии из Newcastle University Бетан Дэвис использовала климатические модели CMIP6 – набор стандартизированных симуляций, позволяющих оценить реакцию климатических систем на различные объемы выбросов парниковых газов.
Оптимистичный вариант предусматривает ограничение глобального потепления до 1,8 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня к 2100 году. В таком случае площадь зимнего морского льда уменьшится незначительно, вклад региона в повышение уровня моря составит лишь несколько миллиметров, а ледники и шельфовые ледники преимущественно сохранятся.
Впрочем, нынешняя траектория мира ближе к сценарию средне-высоких выбросов. При нем глобальная температура может вырасти примерно на 3,6 градуса Цельсия до конца века. На Антарктическом полуострове это будет означать повышение температуры на 3,4 градуса по сравнению с нынешними показателями, около 19 дополнительных дней в году с температурой выше нуля и увеличение доли дождей вместо снега.
Потепление океана и более активное поднятие теплых вод ускорят отступление ледников. Возрастет частота экстремальных погодных явлений. Местные виды, в частности пингвин Адели, потеряют часть среды обитания. Дожди представляют особую угрозу для птенцов, которые не выдерживают намокания, что может приводить к потере целых колоний.
Худший сценарий – повышение глобальной температуры примерно на 4,4 градуса Цельсия – будет иметь катастрофические последствия. Он предусматривает разрушение ледяных шельфов, значительную потерю морского льда, более частые и мощные экстремальные явления и резкое сокращение популяций местных видов. По словам исследователей, такие изменения могут стать необратимыми из-за пересечения критических климатических точек.
Ученые отмечают, что будущее региона зависит от скорости перехода к нулевым выбросам. Антарктический полуостров называют своеобразным индикатором изменений – процессы, которые начинаются здесь, впоследствии влияют на весь континент и глобальную систему.
Исследователи отмечают, что изменения уже заметны во время полевых работ – на ледовых шельфах появляются лужи талой воды, а дожди случаются даже зимой. Часть исследовательских площадок приходится оставлять из-за опасности таяния. В то же время авторы подчеркивают, что еще не поздно изменить курс, если сокращение выбросов начнется в ближайшее десятилетие.