Двигатели на антиматерии: Илон Маск и NASA планируют революцию в межзвездных полетах

Коммерческая космонавтика развивается с головокружительной скоростью, но для выхода за пределы Солнечной системы человечеству понадобятся принципиально новые технологии. Илон Маск и глава NASA уже обсуждают использование антиматерии в качестве топлива – идею, которая еще вчера казалась чистой научной фантастикой.

Что такое антиматерия и как она работает?

С развитием частного космоса цели, которые раньше казались недостижимыми, становятся реальностью. Например, NASA планирует высадить людей на Марс уже в 2030-х годах. Однако для путешествий за пределы нашей Солнечной системы человечеству придется вывести космические двигательные системы на совершенно новый уровень, пишет Gizmodo.

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Хотя это звучит как сюжет научно-фантастического фильма, некоторые эксперты всерьёз предлагают использовать антиматерию для генерации колоссальных объемов энергии. Концепция пока остается теоретической, но недавно генеральный директор SpaceX Илон Маск и администратор NASA Джаред Айзекман публично поддержали эту идею во время дискуссии в социальной сети X.

Чтобы понять потенциал этой технологии, стоит разобраться в физике процесса. Представьте, что каждая частица обычной материи имеет своего "зеркального близнеца" – античастицу. Она обладает такими же свойствами, но противоположным электрическим зарядом. Когда материя сталкивается с антиматерией, происходит аннигиляция: они мгновенно уничтожают друг друга, высвобождая чистую энергию. Эффективность этого процесса практически идеальна – почти 100% массы частиц превращается в энергию.

Для сравнения:

Анигиляция материи и антиматерии вырабатывает примерно в 10 миллиардов раз больше энергии на единицу массы, чем химическое сгорание в современных ракетах.

на единицу массы, чем химическое сгорание в современных ракетах. Это в 300 раз эффективнее ядерного синтеза, который в настоящее время считается одной из самых перспективных энергетических стратегий будущего.

Какие реалистичные альтернативы существуют уже сейчас?

Пока антиматерия остаётся теоретическим концептом, NASA разрабатывает более реалистичные решения для ускорения полётов. В 2028 году агентство планирует испытать космический аппарат на ядерной тяге Space Reactor-1 Freedom.

Этот аппарат должен доставить на Марс три вертолёта Skyfall (аналоги Ingenuity). Ожидается, что первый полёт продлится около года, однако в будущем более мощные ядерно-электрические ракеты смогут сократить время путешествия на Марс примерно до 2 – 3 месяцев.

От теории к практике: основные вызовы

Если бы учёные смогли производить и удерживать большие объёмы антиматерии, это позволило бы создать двигатели для сверхскоростных космических путешествий. Корабли смогли бы брать на борт больше полезного груза, а человечество получило бы шанс отправиться в другие звездные системы (по крайней мере, без экипажа). Однако на практике все гораздо сложнее.

Сегодня физики в лабораториях, таких как Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), способны создавать антиматерию лишь в ничтожных количествах. Даже если проблема массового производства будет решена, инженерам придется придумать, как безопасно хранить эту чрезвычайно нестабильную субстанцию и как построить двигатели, способные укротить ее энергию.

Несмотря на эти технические препятствия, космические агентства и частные компании уже инвестируют в разработки. Калифорнийский стартап Positron Dynamics утверждает, что нашел способ генерировать интенсивные пучки холодных позитронов – антиматериальных аналогов электронов. По их словам, это позволит создать ракетный двигатель, который будет в 1000 раз эффективнее самых современных ионных двигателей.

Когда ждать межзвёздных полётов?

На протяжении многих лет NASA поддерживало теоретические исследования в этой области, хотя в настоящее время не финансирует непосредственную разработку таких систем. Однако, учитывая публичную позицию Джареда Айзекмана, приоритеты агентства могут измениться под его руководством. В то же время сейчас основное внимание NASA сосредоточено на возвращении астронавтов на Луну, поэтому амбиции по выходу за пределы Солнечной системы, вероятно, останутся планами на более отдаленное будущее.

Тот факт, что две самые влиятельные фигуры в современной космонавтике открыто признают потенциал антиматерии, является важным сигналом для всей отрасли. Это свидетельствует о том, что человечество уже сейчас начинает закладывать теоретический фундамент для межзвёздных путешествий, превращая самые смелые научные фантазии в инженерные задачи завтрашнего дня.