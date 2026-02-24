Конец эпохи подглядывания: как "антишпионские" экраны изменят приватность смартфонов в 2026 году

В 2026 году индустрия мобильных устройств готовится к масштабному технологическому скачку, который навсегда изменит правила конфиденциальности в публичных местах. Ведущие мировые производители завершают тестирование инновационных дисплеев, способных скрывать содержимое от посторонних взглядов без использования дополнительных аксессуаров. Это решение обещает стать главным трендом премиального сегмента гаджетов.

Как работает новая технология защиты экранов?

На смену традиционным защитным пленкам, которые часто ухудшали яркость и четкость изображения, приходит встроенная система защиты на уровне железа. В основе этой технологии лежит использование микроскопических "жалюзи", интегрированных в нижнюю часть дисплея, и специальной оптической "рефракционной рампы" в верхней части. Вместе эти компоненты создают эффект приватности, делая экран нечитаемым для любого, кто пытается заглянуть в ваш смартфон под углом, пишет 24 Канал.

Главным новатором в этом направлении выступает компания Samsung со своей разработкой Privacy Display. Ожидается, что эта функция станет ключевой особенностью будущего флагмана Galaxy S26 Ultra.

В отличие от обычных методов защиты, система от Samsung базируется на технологии OLED под названием Flex Magic Pixel. Она позволяет управлять направлением света на уровне отдельных пикселей. Пользователи смогут гибко настраивать защиту: затемнять весь экран или только его часть, например, зону уведомлений или поля для ввода паролей. Это позволит спокойно проверять личную переписку в общественном транспорте, не волнуясь о посторонних глазах, отмечает издание IT Home.

Так это будет выглядеть на практике / Фото Ice Universe

Конкуренты не спят

Китайские технологические гиганты, такие как Xiaomi, OPPO и vivo, также не стоят в стороне и уже проводят испытания собственных аппаратных решений для защиты конфиденциальности, сообщает Robotdyn.

По данным инсайдеров, презентация первых китайских флагманов с такими экранами запланирована на сентябрь 2026 года. Хотя решение от Samsung может появиться на рынке раньше – официальная презентация серии Galaxy S26 ожидается уже 25 февраля 2026 года – китайские производители обещают полностью аппаратный метод, который может предоставить свои уникальные преимущества в качестве изображения.

Почему это происходит?

Появление встроенных "антишпионских" экранов является ответом на растущий запрос пользователей на безопасность данных в публичном пространстве. Несмотря на то, что из-за дефицита чипов и роста стоимости компонентов цены на новые флагманы могут вырасти, такие инновации, как аппаратная приватность, спутниковая связь и аккумуляторы емкостью 10 000 миллиампер-часов, станут новым стандартом для мобильных устройств ближайшего будущего.